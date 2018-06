Mondiali 2018, Francia-Perù: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Giovedì 21 giugno si giocherà Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre tornano in campo dopo una prima giornata diametralmente opposta: i Galletti si sono imposti con fatica sull’Australia con l’aiuto del VAR, gli Incas si sono dovuti arrendere alla Danimarca sbagliando un calcio di rigore. I transalpini vanno dunque a caccia della seconda vittoria consecutiva che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, i sudamericani devono assolutamente fare risultato per rimanere in corsa e continuare a sognare il passaggio del turni.

Pogba, Dembelè, Mbappè e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare gli avversari guidata da Cueva, l’Aladino desideroso di riscattare l’errore dal dischetto. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Perù, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 21 GIUGNO:

17.00 Francia-Perù

COME VEDERE FRANCIA-PERU’ IN DIRETTA TV E STREAMING?

Francia-Perù sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1 e in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Vlad1988 Shutterstock