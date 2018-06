Mondiali 2018, Egitto-Uruguay: programma, orario e su che canale vederla in tv

Venerdì 15 giugno si giocherà Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. A Ekaterinburg (Russia) andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del gruppo A dopo l’incontro d’apertura tra Russia e Arabia Saudita. La Celeste è la grande favorita per la conquista del primo posto, i Faraoni dovrebbero essere in lotta per il passaggio del turno insieme ai padroni di casa e questo pomeriggio capiremo subito lo stato di forma delle due squadre.

Gli africani hanno il dubbio Momo Salah, attaccante del Liverpool infortunatosi durante la Finale di Champions League. La stella indiscussa degli uomini di Hector Cuper non è certo di giocare, i suoi gol sono davvero fondamentali per l’Egitto che comunque può giocarsela a viso aperto contro i sudamericani, formazione completa e di assoluto spessore tecnico che punta tanto su intensità offensiva e fantasia.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Egitto-Uruguay, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 15 GIUGNO:

14.00 Egitto-Uruguay

EGITTO-URUGUAY: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Egitto-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













