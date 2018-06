LIVE Australia-Perù 0-1, Mondiali 2018 in DIRETTA: Carrillo porta avanti i sudamericani

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DANIMARCA-FRANCIA

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Australia-Perù, sfida valida per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio. I Socceroos andranno a caccia di un’impresa per provare a ribaltare la classifica e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. Per riuscirci la squadra di van Marwijk dovrà batter il Perù e poi sperare che la Danimarca venga sconfitta dalla Francia nell’altro match di giornata. Gli australiani hanno mostrato comunque una certa qualità in campo e possono credere nell’impresa. Dall’alta parte La Blanquirroja, già eliminata, cercherà invece il riscatto e regalare un successo ai propri tifosi. Una partita quindi decisiva e assolutamente da non perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Australia-Perù, sfida valida per il gruppo C dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo match. Calcio d’inizio alle ore 16.00. Buon divertimento! (Foto: mooinblack Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Finisce il primo tempo! Perù in vantaggio per 1-0 con l’Australia grazie al gol al 18′ di Carrillo. Con questo risultato anche l’Australia sarebbe eliminata

43′ Ammonito Yotun per un fallo a metà campo su Leckie

39′ Calcio di punizione battuto in mezzo da Mooy, con Sainsbury che stacca di testa ma non trova la porta

34′ OCCASIONE AUSTRALIA!! Ancora Rogic se ne va e serve un assist perfetto per Leckie, che da due passi non riesce ad insaccare in rete e trova la respinta dei difensori sudamericani

31′ Il Perù sta reggendo molto bene in difesa e concede poco agli avversari

27′ Arriva la risposta australiana, con una grande azione personale di Rogic, che entra in area e calcia rasoterra, ma Gallese salva in calcio d’angolo

25′ Ci prova Guerrero di testa, ma il pallone è facile per Ryan

22′ L’Australia non cambia atteggiamento e continua a manovrare a centrocampo, ma non riesce ad essere pericoloso

18′ GOOOLLL!! PERU’ IN VANTAGGIO!!! Lancio lungo per Guerrero, che entra in area e poi cambia campo dalla parte opposta dove arriva Carrillo che con una grandissima conclusione al volo mette il pallone all’angolino

14′ Azione insista dei Socceroos sulla sinistra, ma dopo un rimpallo il pallone termina agevolmente tra le braccia di Gallese

9′ Ammonito Jedinak per un brutto fallo a metà campo su Cueva

8′ Torna a far girare palla l’Australia, ritmi bassi in questo avvio di gara

4′ Prova la conclusione Jedinak, ma colpisce male e spara alto

3′ Fa girare palla l’Australia in questa prima fase

16.00 Si comincia!!

15.57 Questa la cornice di pubblico del Fistht Stadium

It’s bloody deafening here.. loudest it’s been, Peru fans unbelievable.. Aussies giving it a fair crack too, let’s hope our boys do same on the pitch #AUSPER pic.twitter.com/7qjWs2CAHC — Michael Zappone (@Michael_Zappone) June 26, 2018

15.55 Le squadre entrano in campo, è il momento degli inni nazionali

15.45 Si avvicina il fischio di inizio e i tifosi stanno riempiendo il Fistht Stadium

15.40 Il Perù invece è già eliminato e oggi cercherà il riscatto e almeno di segnare il primo gol di questo Mondiale

#PER are one of only two teams to not score yet at the #WorldCup Will that change today? TV listings for #AUSPER 👉 https://t.co/xliHcye6wm — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 26, 2018

15.35 Un match fondamentale per l’Australia che per accedere agli ottavi deve battere il Perù e poi sperare nella sconfitta della Danimarca con la Francia. Questa l’attuale situazione in classifica

15.11 Le formazioni ufficiali:

Australia: Ryan, Milligan, Behich, Risdon, Sainsbury, Mooy, Jedinak, Rogic, Leckie, Juric, Kruse

Perù: Gallese, Santamaria, Trauco, Ramos, Advincula, Cueva, Tapia, Yotun, Guerrero, Carrillo, Flores

15.10 Buongiorno e benvenuti alla diretta di Australia-Perù, sfida decisiva per le sorti del gruppo C dei Mondiali 2018. Partiamo dalle formazioni ufficiali