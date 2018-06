Volley, quando torna a giocare l’Italia? Il cammino verso i Mondiali: tra raduni e amichevoli. Il calendario degli azzurri

Ora incomincia la lunga marcia di avvicinamento verso i Mondiali. L’Italia ha già puntato il mirino verso le rassegne iridate: sarà il nostro Paese a ospitare quella maschile (dal 9 al 30 settembre) mentre le ragazze saranno in scena in Giappone (dal 30 settembre al 21 ottobre). Mancano dunque poco più di due mesi all’appuntamento clou della stagione e le nostre Nazionali inizieranno a breve la preparazione dopo aver concluso le rispettive Nations League in maniera diametralmente opposta (grande difficoltà per i ragazzi, le donne hanno sfiorato la qualificazione alla Final Six). Quale sarà il calendario dei prossimi mesi dell’Italia?

MASCHILE:

I ragazzi del CT Chicco Blengini si ritroveranno lunedì 16 luglio a Cavalese (Trento), ormai il centro nevralgico di tutte le nostre estati. Ivan Zaytsev e compagni dovranno ricompattarsi e trovare l’amalgama migliore per fare bella figura ai Mondiali casalinghi. L’obiettivo è quello di arrivare fino alla terza fase di Torino e cercare l’impresa. Il calendario delle amichevoli è parzialmente definito: doppia sfida a Olanda e Repubblica Ceca (3-4 agosto e 21-22 agosto) sempre a Cavalese, poi un doppio match contro la Cina il 2 e 6 settembre prima dell’esordio iridato contro il Giappone al Foro Italico di Roma (9 settembre).

FEMMINILE:

Le ragazze del CT Davide Mazzani si ritroveranno all’Acqua Acetosa di Roma lunedì 9 luglio e qui inizieranno un lungo periodo di preparazione: Cristina Chirichella e compagne possono davvero essere la mina vagante dei Mondiali. Si è optato di partecipare al Torneo di Montreux (4-9 settembre) per cimentarsi contro squadre di un certo rilievo, poi dal 12 al 16 settembre ospiteremo l’Olanda a Boario e a Costa Volpino per una serie di incontri.













(foto Valerio Origo)