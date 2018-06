Mondiali 2018, Arabia Saudita-Egitto: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Lunedì 25 giugno, ore 16.00 italiane, Arabia Saudita ed Egitto scenderanno in campo solo per l’onore alla Volgograd Arena di Volgograd. Entrambe le squadre eliminate già dalla rassegna iridata, per aver rimediato due sconfitte nei primi due match contro Russia ed Uruguay (girone A), cercheranno di centrare i tre punti per uscire a testa alta da questo campionato del mondo e regalare una soddisfazione ai propri tifosi.

Programma, orario e su che canale vederla in tv

Il match tra Arabia Saudita e Egitto sarà visibile in esclusiva, in chiaro, su Canale 20: gara in streaming sul sito ufficiale del canale e su Sport Mediaset attraverso tablet, pc e smartphone. Vi sarà anche la DIRETTA LIVE di OASport.

Lunedì 25 giugno

ore 16.00 Arabia Saudita-Egitto – Volgograd Arena di Volgograd

Le probabili formazioni

Per quanto concerne i possibili undici titolari, i sauditi di Pizzi dovrebbero schierarsi con uno spregiudicato 4-3-3, con il tridente composto da Babhir, Al-Muwallad e da Al-Dawsari. Da par suo Hector Cuper riproporrà il 4-2-3-1 con Salah estero d’attacco offensivo, sulla destra, per sfruttare le sue capacità di rientrare con il mancino, assistito a trequarti campo da Elsaid eTrezeguet. In avanti, unico riferimento sarà Mohsen.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Owais; Alburayk, Osama Hawsawi, Albulayhi, Al-Shahrani; Al Faraj, Otayf, Al-Jassim; Babhir, Al-Muwallad, Al-Dawsari

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Fathy, Gabr, Hegazy, Abdel-Shafi; Hamed, Elneny; Salah, Elsaid, Trezeguet; Mohsen.













