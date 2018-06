Max Verstappen, GP Canada 2018: “La macchina è stata performante e sono fiducioso per il futuro”

Terzo all’arrivo del GP del Canada 2018 (settimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno), Max Verstappen ha concluso degnamente la sua corsa, senza sbavature, con il giro più veloce della gara ed una consistenza che tanti desideravano da lui.

Su una pista non adattissima alle qualità della Red Bull, l’olandese ha espresso il massimo del proprio pacchetto, cogliendo un podio importante per il morale e confermando tutto quello che di buono aveva fatto vedere nei turni di libere ed in qualifica: “La strategia era buona e abbiamo fatto tutto il possibile con quello che avevamo – ha dichiarato Max ai microfoni di Sky Sport – Disponiamo di una macchina molto buona, lo abbiamo dimostrato a Montecarlo e siamo riusciti ad ottimizzare il materiale che avevamo qui. La Ferrari ha fatto un lavoro eccezionale, tuttavia sono confidente per quello che potremo mostrare su altri circuiti più adatti alla nostra monoposto. Oggi ho espresso il mio meglio? Io cerco sempre di farlo“.













