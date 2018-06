Lewis Hamilton, GP Canada 2018: “Non mi aspettavo una gara così negativa, dobbiamo crescere per tenere testa alla Ferrari”

Non può certo essere soddisfatto Lewis Hamilton del quinto posto conquistato nel Gran Premio del Canada di oggi. L’inglese, che era reduce da tre vittorie consecutive sul circuito dell’isola di Notre-Dame (dei suoi sei in totale), non è mai stato della partita e, dopo il quarto posto di ieri in qualifica, in gara scivola di un altro gradino, non riuscendo nemmeno ad attaccare Daniel Ricciardo che, a sua volta, non era nelle migliori condizioni con il motore. Come se non bastasse il Campione del Mondo in carica perde la leadership della classifica generale, ed ora si ritrova ad inseguire Sebastian Vettel con un punto di distacco. “La mia gara è stata complicata anche perché ho riscontrato un problema di potenza al motore – spiega Hamilton ai microfono di Sky Sport – Vedevo che il livello saliva e scendeva per cui ho seriamente temuto che potesse arrivare un guasto. Per fortuna è stato scongiurato e ho potuto concludere senza problemi”.

Il campione del mondo in carica, nonostante questo, conclude in zona punti per la 32esima volta consecutiva ma, nel complesso, non può nascondere la sua delusione per questo fine settimana canadese: “Prima del via del weekend, sapendo che dovevamo montare le vecchie Power Unit, non sapevo cosa aspettarmi. Sicuramente, però, non potevo pensare ad una gara così negativa”.

Hamilton ha perso la leadership del Mondiale, ma a suo parere non c’è da preoccuparsi oltremodo. “Quest’anno ci saranno numerosi cambiamenti. Come avete visto a Montecarlo ha dominato la Red Bull, qui a Montreal la Ferrari, per cui tutto è in bilico. Verstappen e Ricciardo sono in lotta e saranno incognite importanti a livello di punti guadagnati o sottratti. Senza dubbio, però, se non lavoreremo nella giusta maniera sarà davvero dura battere la Ferrari. La scuderia di Maranello ha un ottimo pacchetto e una eccellente guidabilità, per cui dovremo fare molta attenzione”.

