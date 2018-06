Daniel Ricciardo, GP Canada 2018: “Ho fatto il massimo con il motore che avevo a disposizione”

Quarto al termine del GP del Canada 2018, settima prova del Mondiale di Formula Uno, Daniel Ricciardo, con il solito sorriso, analizza le prestazioni di un weekend partito in salita.

Il pilota australiano, infatti, disponeva di un motore che, in qualche modo, era un po’ condizionato dai problemi tecnici avuti a Montecarlo e, anche se la Red Bull è riuscita ad evitare la penalizzazione per la sostituzione del propulsore, la velocità di Daniel a Montreal non era quella solita: “Alla fine la gara è stata positiva – ha ammesso l’alfiere di Milton Keynes, ai microfoni di Sky Sport – Ho guadagnato un posto al via, superando Kimi Raikkonen. Poi, forse, se mi fossi fermato un giro dopo avrei potuto aspirare al podio di Max (Verstappen ndr.), oltre che superare Hamilton. Alla fine ho fatto del mio meglio con la strategia che avevo. Sicuramente il mio motore, per i problemi avuti, mi ha un po’ condizionato“, la chiosa di Ricciardo.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI