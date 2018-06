Marocco-Iran, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma

Oggi (venerdì 15 giugno) il match tra Marocco e Iran aprirà il Gruppo B dei Mondiali 2018 di calcio. Entrambe le squadre devono per forza conquistare i tre punti per mantenere la speranza di passare il turno in un girone di ferro con Spagna e Portogallo. I Leoni dell’Atlante fanno il ritorno nella Coppa del Mondo dopo ben 20 anni e partiranno favoriti in questa sfida, vista la maggiore qualità della squadra, anche se gli asiatici non saranno comunque un avversario facile da superare.

Marocco-Iran si giocherà questo pomeriggio (venerdì 15 giugno) alla Zenit Arena di San Pietroburgo con calcio di inizio alle 17.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 15 GIUGNO

17.00 Marocco-Iran, Gruppo B, Zenit Arena

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com