Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: Rainero e Caneva d’argento! Bronzo Da Col. Fuori dal podio Mori: quarta

Termina con altre tre medaglie l’avventura della spedizione dei lottatori azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Dopo la giornata epica di ieri, anche le nostre lottatrici si sono fatte valere sulle materassine spagnole.

Francesca Mori (53 kg) vince contro la spagnola Marina Rueda Flores e porta a casa la quarta piazza. L’esordio di giornata è toccato a lei, con una vittoria che, anche senza medaglia, ha sicuramente fatto partire con il piede giusto questa terza e ultima giornata di gare.

La prima medaglia di oggi è d’argento e la porta la firma di Carola Rainero (57 kg): il perentorio 8-0 contro l’algerina Aoussi lascia poco spazio alle interpretazioni. Incontro dominato e secondo gradino del podio conquistato.

Ma le emozioni, in questo breve, ma intensissimo programma quotidiano, non finiscono. Sara da Col (62 kg) vince di misura contro la spagnola Perez Tourino, 5-4 e bronzo che va ad arricchire il medagliere azzurro, di specialità e generale.

Il girone nordico, quello in cui è stata impegnata Dalma Caneva (68 kg), è sempre quello in cui può succedere di tutto. E infatti di tutto succede. Caneva pareggia 9-9 contro la turca Tuson che, però, avendo messo a segno i due punti finali vince l’incontro. Secondo o terzo posto? Per saperlo Dalma Caneva ha dovuto attendere il risultato della sfida tra l’egiziana Hamza e la spagnola Lalin Canza.

La vittoria dell’egiziana, nettissima (10-0), consegna a Dalma Caneva la medaglia d’argento.

Si chiude così l’avventura delle lottatrici e dei lottatori azzurri ai Giochi del Mediterraneo, con l’oro dell’immenso Frank Chamizo, gli argenti di Caneva, Rainero e Iannattoni e il bronzo di Da Col.













Foto: Fijlkam