Lotta, Giochi del Mediterrano 2018: Chamizo, un ragazzo d’oro. Innattoni argento. E domani largo alle donne

Che due medaglie sarebbero arrivate era una certezza. Che almeno una fosse del metallo più prezioso anche. La seconda giornata dei Giochi del Mediterraneo dedicata alla lotta libera si è conclusa con l’inno di Mameli suonato per Frank Chamizo e con il bell’argento di Simone Innattoni.

La finale di Chamizo è stata mozzafiato, con un 15-4 rifilato senza troppi pensieri all’egiziano Moustapha Sami: “Mi mancava l’oro in questa competizione – commenta l’azzurro-, sono contento e posso dire che ce l’abbiamo fatta. Grazie a tutti e alla family Fijlkam per il sostegno che mi e ci date perché è davvero importante per noi. La mia promessa è che continueranno ad arrivare altri risultarti importanti”. L’italo-cubano non ha trovato resistenze e la sua partecipazione ai Giochi è stata una cavalcata trionfale.

L’argento di Iannattoni nei -97 kg arriva con una sconfitta netta contro il macedone Nurov, 11-0: “Potevo lottare meglio, sarà stata l’emozione o la stanchezza dei due giorni di gara, ma sicuramente ero più carico ieri. Sono comunque contento, anche se rammaricato, ma so di essere giovane e di avere ancora tanti anni davanti per migliorare, maturare esperienza e portare altri risultati all’Italia”.

Giornata amara invece per Aron Caneva (86 kg). Dopo i primi incontri nel girone nordico oggi ha dovuto affrontare l’ultimo incontro per poter sperare di accedere a medagli: bene contro il macedone Veseloski Besmir, superato 12-9, ma le sconfitte di ieri contro lo spagnolo Friev e contro il turco Bilici lo hanno condannato.

Tutte impegnate nel girone nordico le donne, invece, con Dalma Caneva, Sara de Col e Carola Rainero che restano in gara e in corsa per una medaglia. Domani dovranno vedersela rispettivamente con la turca Tosun Buse, la turca Yesilirmak Esil e la algerina Aoussi Chamaa. Niente da fare per Emanuela Liuzzi e Francesca Mori, fuori nelle eliminatorie.

Appuntamento con le medaglie solo rimandato per le azzurre? Per saperlo bisognerà attendere domani.

Foto: Fijlkam