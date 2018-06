Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo: solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro

Giornata dedicata alla lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg).

Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a tenere alta la bandiera e, soprattutto, le speranze di una medaglia del metallo più prezioso. Sono scesi sui tappetini in sette nella seconda giornata di gare della 18° edizione dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, Spagna, ma solo in due domani si giocheranno una medaglia.

Manca l’appuntamento con il podio il greco-romano Ignazio Sanfilippo che, dopo essere stato ripescato, vince 3-1 contro lo spagnolo Parra Fernandez accedendo così alla finale per il bronzo. Il turco Firat però è troppo forte e il 10 a 0 condanna l’azzurro alla chiusura della rassegna dovendosi accontentare della quinta piazza.

Giornata no per Aron Caneva nel girone nordico: perde prima per 9-0 contro lo spagnolo Friev, poi 14-3 contro il turco Bilici, riducendo a un lumicino le speranze di andare avanti. Parte male anche Gaddini, che contro il francese Mukhtarov manca di lucidità incassando un perentorio 11-0 uscendo così ai quarti di finale.

Se Atene piange, Sparta non ride e il ripescato El Madhi Roccaro cede il passo contro il turco Demirci. Dopo la sconfitta nella finale per il bronzo di Sanfilippo le speranze dell’oro sono nelle mani di Chamizo e di Iannattoni. Due medaglie sono sicure, per sapere di che metallo saranno dovremo aspettare domani.