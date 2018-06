Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: GLADIATORI D’ITALIA! Frank Chamizo non tradisce, sorpresa Iannattoni! Due azzurri in finale per l’oro!

Italia divina nella lotta ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Frank Chamizo e Simone Iannattoni hanno conquistato l’accesso alla finale nello stile libero e domani, martedì 26 giugno, andranno a caccia della medaglia d’oro.

Un percorso sensazionale quello di Chamizo, che ha demolito il matese Galea, sconfitto 10-0 al primo turno, per poi approfittare del forfait del greco Binenmpaoum che gli ha spianato la strada verso la semifinale, dove ad attenderlo c’era il turco Demir Muhammet, spazzato via con un perentorio 19-10 che è valso all’italo-cubano il pass per la finale della categoria -74 kg contro l’egiziano Samy Moustafa. Per Chamizo, dunque, si aprono le porte verso l’ennesima medaglia di una carriera che lo ha visto già protagonista nelle categorie -66 kg e -70 kg con due ori mondiali, due ori europei e un bronzo olimpico. Il recente terzo posto agli Europei 2018 ha dato ulteriore linfa al percorso di Chamizo nella nuova categoria di peso, in cui domani potrebbe togliersi la soddisfazione di conquistare l’oro.

La vera sorpresa di giornata, però, riguarda Simone Iannattoni, strepitoso nel volare verso la finale nella categoria -97 kg. L’azzurro ha prevalso 6-4 al primo turno contro l’egiziano Merghany al termine di un match estremamente combattuto ed equilibrato, mostrando grande sagacia tattica e sangue freddo, e in semifinale ha compiuto un autentico capolavoro, superando 6-2 il temibile francese Maxime Francois e ottenendo l’accesso all’ultimo atto dei -97 kg contro il macedone Nurov. In serata, inoltre, l’azzurro Ignazio Sanfilippo sarà impegnato nella finale per il terzo posto dei -67 kg di lotta greco-romana contro il turco Firat e una vittoria regalerebbe all’Italia una splendida medaglia di bronzo.











Foto: UWW