Lotta, Giochi del Mediterraneo 2018: azzurro sbiadito nella greco-romana, cinque italiani eliminati al primo turno

L’Italia non sfonda nella lotta greco-romana in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona, in Spagna. I cinque azzurri in gara sono stati tutti eliminati al primo turno e sono rimasti ai margini della zona medaglie, che coinvolgerà gli atleti impegnati nelle finali di domani.

Il primo a cedere il passo è stato Ignazio Sanfilippo, che ha perso 8-0 contro il francese Ozay Yasun nel primo incontro della categoria -67 kg. Non è andata meglio a Fabio Parisi, che ha incassato la sconfitta al primo turno della categoria -87 kg contro il croato Huklek, che ha prevalso per 5-0. Ad uscire sconfitto è stato anche Jacopo Sandron, il più atteso della pattuglia italiana, imbrigliato dal croato Lizatovic, che non gli ha dato scampo battendolo 8-0 nel primo match dei -60 kg. E’ toccato poi a Riccardo Vito Abbrescia cedere il passo al primo turno della categoria -77 kg contro il croato Starkevic, che ha prevalso 7-3 al termine di un incontro decisamente più combattuto, mentre il francese Noumonvi si è imposto 5-1 al primo turno della categoria -97 kg contro l’azzurro El Mahdi Roccaro.

Il Vila-seca Pavilion di Tarragona, dunque, non ha arriso ai colori azzurri nella prima giornata dedicata alle eliminatorie della lotta greco-romana, specialità che non regalerà medaglie all’Italia. Le carte da giocare per i colori azzurri, tuttavia, sono ancora tante e Frank Chamizo si presenterà nei prossimi giorni come il principale favorito per la conquista dell’oro nella categoria -74 kg della lotta libera per suggellare il suo straripante predominio in ambito internazionale e aggiungere un’altra medaglia al suo prestigioso palmarès.











mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam