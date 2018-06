LIVE Volley, Nations League 2018: Italia-Thailandia in DIRETTA. Azzurre in casa per inseguire la vittoria, serve la vittoria

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) per affrontare la compagine asiatica in una partita assolutamente da vincere per tenere vive le nostre speranze di qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, spinte dai 7000 annunciati spettatori sugli spalti, partiranno con tutti i favori del pronostico ma non devono sottovalutare le avversarie che cercheranno di metterci in difficoltà.

La nostra Nazionale è reduce dalle imprese contro le corazzate Cina, Olanda e Serbia, dimostrando di poter giocare un’ottima pallavolo e di poter puntare in grande. Ora non bisogna più fermarsi e serve un altro successo per continuare a sperare. Le bordate di Paola Egonu, la regia di Ofelia Malinov, i muri di Cristina Chirichella, le difese di Monica De Gennaro saranno le nostre armi di forza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto,per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.













(foto FIVB)