LIVE Uruguay-Arabia Saudita, Mondiali 2018 in DIRETTA: la Celeste per mettere in cassaforte gli ottavi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita della seconda giornata del Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018: si sfidano Uruguay e Arabia Saudita alla Rostov Arena alle ore 17.00. Partita fondamentale soprattutto per la Celeste che può chiudere la pratica del raggruppamento: con una vittoria infatti sarebbe già matematico il passaggio del turno, che nello stesso girone è già arrivato per la Russia padrona di casa. Non hanno convinto a pieno Cavani e compagni nell’esordio con l’Egitto, una vittoria per 1-0 allo scadere con rete di Gimenez. Ancor peggio hanno fatto gli asiatici, sconfitti addirittura per 5-0 dalla Russia. Squadra di Tabarez ovviamente nettamente favorita: fondamentale trovare tante reti per provarsi a giocare la prima piazza del girone nello scontro diretto con la Russia nel terzo turno.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Uruguay-Arabia Saudita, match valido per i Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













16.10 Queste le formazioni ufficiali:

Arabia Saudita (4-5-1): Alowais; Alburayk, Osama, Ali, Yasser; Hatan, Salman, Otayf, Taiseer, Salem; Fahad.

Uruguay (4-4-2): Muslera; Varela, Godin, Gimenez, Caceres; Sanchez, Bentancur, Vecino, Rodriguez; Cavani, Suarez.

16.08 Buongiorno e ben ritrovati con il Mondiale di Russia 2018. Seconda giornata dei gironi in pieno svolgimento: tra meno di un’ora toccherà ad Uruguay ed Arabia Saudita per il Girone A.

