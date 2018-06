LIVE Taekwondo, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA. Eliminati al primo turno Matteo Milani e Martina Corelli

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi a Tarragona (Spagna) si assegneranno le prime medaglie in tre categorie di peso: +80 kg maschili, -49 kg e -57 kg femminili. L’Italia punterà su Matteo Milani, che agli Europei di Kazan ha sfiorato il podio, fermandosi ai quarti e in questa rassegna cercherà di rifarsi e conquistare la medaglia. Al femminile ci saranno invece Martina Corelli e Natalia D’Angelo, che proveranno ad essere protagoniste e cogliere un grande risultato. Sarà quindi una giornata ricca di emozioni, tutte da vivere con noi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare del taekwondo ai Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle ore 10.00. Buon divertimento! (Foto: Fita)













11.23: Interrompaimo qui il live e vi diamo appuntamento a domani per una giornata si spera più positiva per i colori azzurri nei tornei di Taekwondo a Tarragona. Grazie per averci seguito

11.23: Il macedone Georgievski elimina al primo turno Matteo Milani. L’Italia esce di scena dopom pochissimo nella prima giornata dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

11.22: Milani-Georgievski 13-24

11.20: Milani-Georgievski 8-16

11.18: Milani-Georgievski 2-9

11.17: Milani-Georgievski 2-5

11.15: Milani-Georgievski 0-5

11.08: Milani in pedana contro Georgievski

11.04: Tra poco Milani contro il macedone Georgievski per gli ottavi di finale della categoria +80 kg maschili

10.54: Niente da fare per Martina Corelli battuta 10-9 dalla tunisina Dhahri. L’Italia perde subito una delle sue carte odierne

10.52: Dhahri-Corelli 8-8. Golden round. Il primo che conquista 2 punti vince

10.49: Dhahri-Corelli 7-7

10.48: Dhahri-Corelli 6-5

10.47: Parziale Dhahri-Corelli 6-3

10.45: Finalmente iniziano le gare. In pedana Martina Corelli contro la tunisina Dhahri

10.30: Incredibile quello che sta accadendo a Tarragona.Dopo mezz’ora dall’orario previsto non arriva il medico di gara al Salou Pavillion ed è ancora tutto fermo

10.15: Non è arrivato il medico ufficiale della gara e quindi è tutto bloccato sulla pedana del taekwondo

9.50: Ad aprire il programma sarà proprio l’azzurra Martina Corelli negli ottavi di finale della categoria -49 kg contro la tunisina Dhahri

9.45: Buongiorno e benvenuti alla prima giornata di gare del Taekwondo ai Giochi del Mediterraneo. Tre mle medaglie d’oro in palio, due gli azzurri in gara, Martina Corelli e Matteo Milani. Seguiremo tutto il loro cammino in diretta