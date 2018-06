LIVE Svizzera-Costa Rica, Mondiali 2018 in DIRETTA: occasione d’oro per gli elvetici. Obiettivo ottavi

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BRASILE-SERBIA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Costa Rica, ultima partita del gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio. L‘incontro sarà decisivo per la Svizzera, a caccia della seconda qualificazione consecutiva agli ottavi di finale del Mondiale, che otterrebbe sicuramente in caso di pareggio contro una Costa Rica già certa dell’eliminazione. Gli elvetici hanno una grande occasione, gli basta un punto per passare il turno e soprattutto conosceranno prima di scendere in campo l’esito del girone F, che potrebbe influenzare le motivazioni dei rossocrociati. Un eventuale passaggio del turno della Germania da seconda potrebbe invogliare Shaqiri e compagni ad evitare di arrivare primi per poi non incrociarsi agli ottavi con i teutonici. La Costa Rica non regalerà niente e vorrà regalare ai propri tifosi l’unica gioia di questa deludente spedizione in Russia, cercando il primo gol della manifestazione (unica nazionale ancora a secco) e la vittoria. Il CT degli elvetici Petkovic dovrebbe schierare i propri migliori giocatori senza risparmiare i suoi leader in vista dell’eventuale prossimo turno, invece tra i costaricensi potrebbero esserci delle novità dal primo minuto, dovrebbe esordire Waston in difesa.

La partita inizierà alle ore 20.00. Noi seguiremo tutto in diretta con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale di Svizzera-Costa Rica!

