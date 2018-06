LIVE Portogallo-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vedere la partita in tv gratis e in chiaro

Questa sera alle ore 20.00 a Sochi si giocherà il secondo ottavo di finale dei Mondiali 2018 con la grande sfida tra Portogallo e Uruguay. Da una parte i lusitani guidati da Cristiano Ronaldo, che hanno ottenuto la qualificazione per il rotto della cuffia dopo il pareggio con l’Iran nell’ultima gara del Gruppo B e proveranno ora a rifarsi e volare ai quarti. Dall’altra parte i sudamericani del ‘maestro’ Tabarez e di Cavani e Suarez, che hanno vinto il Gruppo A e sono pronti a ripetere le belle prestazioni fatte fino ad ora. Una partita che si preannuncia comunque molto equilibrata e sicuramente non mancheranno le grandi emozioni.

Portogallo-Uruguay, Mondiali 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vedere la partita in tv gratis e in chiaro

Portogallo-Uruguay sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset.it. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match.

Sabato 30 giugno

ore 20.00 Portogallo-Uruguay – Ottavi di finale Mondiali 2018 – Stadio Olimpico Fišt a Sochi

