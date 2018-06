LIVE Polonia-Colombia, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-1 Mina sblocca il risultato, dormita dei polacchi in difesa nel primo tempo

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Colombia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Obiettivo riscatto per le due formazioni, ko all’esordio in questa rassegna contro il Senegal ed il Giappone.

Due sconfitte che bruciano e costringono entrambe le squadre ad ottenere i tre punti. Alla Kazan Arena va in scena un vero e proprio scontro diretto, quindi, chi perde è matematicamente eliminato dalla competizione, in virtù del risultato che maturerà nell’altro match tra nipponici e senegalesi, entrambi a quota tre nella classifica del girone H. Vietato sbagliare dunque sia per gli uomini del ct Nawalka che per quelli di Pekerman, che mai si sarebbero aspettati di trovarsi di fronte lo spettro dell’eliminazione già alla seconda partita di questi campionati.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Polonia-Colombia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.00. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA E LE PROBABILI FORMAZIONI – LA PRESENTAZIONE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

52′ FALCAO! Destro di prima da fuori area su assist di Cuadrado, palla altissima.

50′ Ci prova con un tiro mancino da 30 metri Quintero. Una conclusione un po’ velleitaria, lontana dallo specchio della porta polacco.

49′ Beresynski si fa vedere con un’azione personale non premiata, però, dai compagni.

47′ Gran numero di Rodriguez che salta due avversari cercando di mettere in moto Cuadrado, anticipato però da Rybus.

46′ Nessun cambio tra le due compagini e Polonia che riprende il gioco in maniera maggiormente aggressiva.

INIZIO SECONDO TEMPO

Le squadre stanno per tornare sul campo da gioco della Kazan Arena.

Finisce qui il primo tempo: decide il gol di Mina, sfruttando un errore difensivo della Polonia. Vantaggio meritato della Colombia, mentre molto deludenti Lewandowski e compagni.

45+4′ Uscita un po’ avventurosa di Ospina che, con i pugni, si salva, spazzando lontano la palla.

45+3′ Grande azione di Rybus a sinistra su Cuadrado: cross col destro a rientrare deviato, sarà angolo.

45+1′ Bella combinazione tra Cuadrado ed Arias, cross dell’esterno dalla destra ma il traversone è troppo alto per Falcao.

4′ di recupero.

43′ Polonia che, nonostante lo svantaggio, continua ad essere passiva.

42′ Prova subito a reagire la Polonia, ma la Colombia si chiude bene e impedisce che gli avversari creino qualsiasi tipo di pericolo.

40′ GOL DI MINA!!! Colombia in vantaggio! Sugli sviluppi del corner, dormita della retroguardia polacca, cross morbido di James Rodriguez e colpo di testa del centrale difensivo, ad anticipare Szczęsny in uscita.

39′ Gioca molto bene Falcao che ne salta due, servendo sulla destra Cuadrado, cross deviato in angolo.

38′ Poco movimento senza palla per i polacchi e possesso palla sterile di Lewandowski e compagni.

36′ Comoda uscita alta di Szczęsny, sul cross di Rodriguez che non trova i compagni in area.

35′ CUADRADO!!!!! Salta due uomini sulla fascia destra e tiro cross che viene deviato in angolo.

34′ Buono lo spunto di Mojica sulla sinistra e interessante è anche il cross che mette sul primo palo in cerca di Falcao, ma Bednarek è ben posizionato.

32′ La Colombia conquista un angolo grazie ad una splendida azione sulla sinistra di Rodriguez. Il traversone di Cuadrado dalla bandierina però non è preciso.

30′ Problema muscolare per Aguilar, forse risentimento agli adduttori. Esce il calciatore colombiano ed entra Uribe, mettendosi in mediana.

28′ Splendida palla a giro, dalla destra, di Cuadrado, verso Falcao in area di rigore, ma la punta del Monaco viene anticipata da Pazdan.

26′ Dopo un avvio a basso ritmo, la Colombia sembra aver alzato il proprio baricentro.

24′ CUADRADO!!!! Grande assist, in spaccata, di James Rodriguez, Falcao entra in area, sbagliando il controllo, tenta di innescare di tacco il calciatore della Juventus ma la difesa della Polonia chiude.

22′ Ancora Kownacki, in transizione, sulla destra, prova ad innescare Lewandowski ma l’ultimo passaggio non è preciso. Squadre molto lunghe e ci sono tanti ribaltamenti di fronte, non sfruttati dalle due compagini.

21′ Tanti errori per la Colombia, che non trova mai la misura del passaggio negli ultimi 20 metri: Quintero non trova Aguilar con un filtrante non impossibile in area.

20′ Nulla di fatto per i polacchi che però provano ad imprimere un ritmo diverso al confronto.

19′ ZIELINSKI!!!! Si addormenta Barrios, parte il calciatore del Napoli in transizione ed il suo sinistro viene deviato in angolo dalla retroguardia sudamericana.

18′ Una brutta partita, fino a questo momento, con tante interruzioni dettate dall’eccessivo ardore dei calciatori.

16′ Usano le maniere dure i centrali della Colombia su Lewandowski. Sanchez accorcia sull’attaccante del Bayern e lo abbatte con un intervento da dietro a centrocampo.

14′ Prova la giocata individuale Cuadrado con un cross a giro col destro: Bednarek è attento e anticipa Falcao in area.

12′ Un po’ di confusione in mezzo al campo, con tanti errori in rifinitura da una parte e dall’altra.

11′ Krychowiak steso in mezzo al campo da James Rodriguez. E’ lui il cervello della Polonia in mezzo al campo.

9′ Partita molto spezzettata in questa fase.

7′ Ancora scintille in campo tra Mina e Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco calpesta la mano del colombiano.

6′ Ospina, il portiere della Colombia, rimane a terra dolorante dopo una botta presa involontariamente da Kownacki: entra lo staff medico.

4′ La premiata ditta Lewandowski-Zielinski crea tanti problemi alla retroguardia dei Cafeteros. Chance però non concretizzata per un passaggio di ritorno del calciatore del Napoli, impreciso.

2′ Grande ritmo in questi primi momenti di partita coi polacchi che aggrediscono i portatori di palla avversari.

1′ Parte forte la Polonia con Lewandowski che si rende subito pericolos con un’azione sulla sinistra, contrata dalla difesa colombiana, un po’ in sofferenza.

20.00: INIZIO PRIMO TEMPO!!! Polonia in possesso di palla

19.56: Inni nazionali e grandi emozioni.

19.53: Le due compagini entrano in campo.

19.48: Squadre nel tunnel della Kazan Arena, ormai ci siamo.

19.43: Nelle ultime 9 gare giocare in un Mondiale, la Polonia non ha mai tenuto la propria porta imbattuta. Mentre la Colombia ha sempre segnato nelle ultime 19 partite giocate in questa competizione: si prospetta dunque una gara ricca di reti.

19.39: Confermato il 4-2-3-1, la grande novità nella Colombia è il ritorno dal 1′ di James Rodriguez, in panchina all’esordio, nella batteria dei trequartisti dietro a Falcao. In mediana out per squalifica Sanchez, Barrios fa coppia con Aguilar. In mezzo alla difesa invece Mina vince il ballottaggio con Murillo (titolare contro il Giappone) e Zapata

19.36: Sorprendono le scelte di Nawalk, ct della Polonia, che rispetto alla gara col Senegal cambia modulo, passando dal 4-4-2 al 3-5-2: non recupera Glik, dunque Pazdan, Bednarek e Bereszynski formano il terzetto difensivo. Piszczek e Rybus sono gli esterni di centrocampo, con Goralski, Krychowiak e Zielinski in mezzo al campo. Davanti spicca l’assenza di Milik, rimpiazzato da Kownacki: Lewandowski ovviamente è la punta.

19.31: Senegal e Giappone poco fa hanno pareggiato per 2-2. La classifica del gruppo H vede queste due nazionali al primo posto con 4 punti, mentre Polonia e Colombia sono ferme a 0.

19.26: Polonia e Colombia, le due favorite del girone ai nastri di partenza, hanno fallito nella gara d’esordio, perdendo rispettivamente contro il Senegal e il Giappone.

19.23: Le formazioni ufficiali:

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Piszczek , Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Zielinski, Goralski, Krychowiak, Rybus; Kownacki, Lewandowski.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica; Barrios, Aguilar; Cuadrado, J. Rodriguez, Quintero; Falcao

19.20: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Colombia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio.

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com