Mondiali 2018, Polonia-Colombia: programma, orario e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni

Quando sono stati stilati i calendari del Mondiale di calcio di Russia 2018 tutto faceva pensare che Polonia-Colombia di domani (ore 20.00) alla Kazan Arean di Kazan, avrebbe messo di fronte due squadre reduci da una vittoria nel match di esordio contro, rispettivamente, Senegal e Giappone. Mai previsione si è rivelata più sbagliata in questo Girone H. Polonia e Colombia, infatti, si affrontano con zero punti in cascina e, soprattutto, andranno a giocare una partita che diventa una vera e propria finale. Chi la vince continua a sperare nel passaggio del turno, chi la perde, invece, saluta anzitempo Russia 2018.

Il pareggio, dunque, serve ben poco ad entrambe le contendenti, che scenderanno in campo con qualche novità di formazione, ma non sono annunciate vere e proprie rivoluzioni dopo il passo falso dell’esordio. In casa polacca, per esempio, dovrebbe fare il suo esordio Glik che il CT Nawalka ha preferito risparmiare contro il Senegal visto che era reduce da un infortunio. In avanti spazio, ancora una volta, per la coppia Lewandowski-Milik con qualche ballottaggio sugli esterni difensivi, con Berezszynsi che contende una maglia a Piszczek e Pazdan che se la gioca con Rybus.

Sul fronte della Cafetera, invece, i dubbi aumentano. In difesa, al posto dello squalificato Carlos Sanchez, dovrebbe giocare il suo omonimo Davinson (preferito a Zapata) mentre giocherà dal primo minuto l’autore del gol al Giappone, l’ex Pescara Quintero, con Falcao prima punta sostenuto dal trio Izquierdo, James Rodriguez e Cuadrado.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Polonia (4-4-2): Szczesny; Piszczek, Glik, Cionek, Berezszynski; Blaszczykowski, Krychowiak, Zielinski, Grosicki; Lewandowski, Milik

Colombia (4-2-3-1) : Ospina; Arias, Davinson Sanchez, Murillo, Mojica; Quintero, Lerma; Cuadrado, James Rodriguez, Izquierdo; Falcao

COME SEGUIRE LA PARTITA IN TV

Polonia-Colombia sarà trasmessa in diretta esclusiva da Mediaset e sarà visibile in chiaro, su Italia 1, mentre in streaming sarà sul sito ufficiale del canale e su Sport Mediaset attraverso tablet, pc e smartphone.

