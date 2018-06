LIVE Pallanuoto femminile, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia-Spagna 8-9. Argento per il Setterosa

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale integrale della finale del torneo di pallanuoto femminile dei Giochi del Mediterraneo: il Setterosa, dopo aver superato la Francia e strapazzato la Turchia, affronterà la Spagna, che dopo aver vinto in modo sofferto contro la Grecia, ha maramaldeggiato contro il Portogallo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del torneo di pallanuoto femminile ai Giochi del Mediterraneo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle ore 19.30 con l'inizio delle ostilità. Buon divertimento!













Il nostro live termina qui, appuntamento alla prossima diretta.

Tardiva la reazione del Setterosa, l’oro va alla Spagna.

FINE ULTIMO QUARTO. ITALIA-SPAGNA 8-9.

0’21” Palla recuperata dalla Spagna.

0’41” Ultima occasione per il pareggio.

1’15” Gol di Emmolo. Italia-Spagna 8-9. Le azzurre ci credono fino alla fine.

2’05” Ultime speranze per il Setterosa.

3’26” Gol di Garcia. Italia-Spagna 7-9. Le iberiche tornano subito a +2.

3’49” Gol di Tabani. Italia-Spagna 7-8. Le azzurre tornano a sperare.

4’25” Superiorità per le azzurre, Conti chiama l’ultimo time out.

5’14” Gol Emmolo! Italia-Spagna 6-8. Il Setterosa torna a crederci.

5’54” Palla recuperata dalle iberiche.

6’30” Palla recuperata dalle azzurre.

Tutti gli sprint sono stati vinti dalle iberiche.

INIZIO ULTIMO QUARTO

Allungano le iberiche, parziale di 3-4.

FINE TERZO QUARTO. ITALIA-SPAGNA 5-8

Gol Avegno. Italia-Spagna 5-8. Le azzurre trovano il gol del -3 a fil di sirena.

Superiorità Italia, Conti chiama time out nel finale.

Gol A. Espar. Italia-Spagna 4-8. A 56″ dalla fine del terzo periodo, l’impresa si fa improba.

Gol Ortiz. Italia-Spagna 4-7. Subito ricacciato a -3 il Setterosa.

Gol Emmolo. Italia-Spagna 4-6. C’è ancora speranza, finalmente le azzurre concretizzano la superiorità numerica.

Gol Bach. Italia-Spagna 3-6. A 4’17” la gara si fa in salita per il Setterosa.

Gol Leiton. Italia-Spagna 3-5. A 5’10” dalla fine del terzo quarto, nuovo +2 iberico.

La Spagna commette fallo in attacco quando era in superiorità numerica.

Gol di Bianconi! Italia-Spagna 3-4. Le azzurre tornano in gara.

Fallo in attacco, palla alle azzurre.

Terzo sprint vinto dalle iberiche.

INIZIO TERZO QUARTO

Le iberiche allungano a metà gara, le azzurre hanno difficoltà a tirare nello specchio.

FINE SECONDO QUARTO. ITALIA-SPAGNA 2-4

Gran parata di Gorlero su insidiosa palombella.

Time out Spagna.

L’Italia, in superiorità, tira subito, ma Emmolo trova il no della traversa.

La Spagna ancora una volta non tira entro i 30″.

Gol di Ortiz. Italia-Spagna 2-4. Stavolta le nostre avversarie concretizzano la superiorità.

Superiorità per la Spagna.

Azioni offensive sprecate da una parte e dall’altra.

Tiro fuori misura di Bianconi. Altra occasione sprecata.

Altra superiorità per le italiane, time out chiamato da Conti.

Le azzurre costringono le iberiche a morire con la palla in mano senza tirare.

Palo di Garibotti, l’Italia non sfrutta la superiorità per pareggiare.

La Spagna tiene le azzurre lontano dalla porta, tiro delle azzurre velleitario alla fine dei 30″.

Gol di A. Espar. Italia-Spagna 2-3. Primo vantaggio iberico.

Fallo in attacco dell’Italia, palla ancora alle iberiche.

Le iberiche non concretizzano la superiorità numerica.

La Spagna vince anche il secondo sprint.

INIZIO SECONDO QUARTO

Setterosa per due volte avanti e per due volte riacciuffato nel primo periodo.

FINE PRIMO QUARTO. ITALIA-SPAGNA 2-2

Gol di Leiton. Italia-Spagna 2-2. Anche le iberiche concretizzano la superiorità.

Espulsione per Cotti, questa volta è la Spagna a chiamare time out.

Gol di Garibotti! Italia-Spagna 2-1. Concretizzata la superiorità numerica!

Espulsione subita dalla Spagna, prima occasione in superiorità numerica, Conti chiama time out.

Gol di Forca. Italia-Spagna 1-1. Gorlero non può nulla.

Fuori misura il tiro delle italiane, palla nuovamente alla Spagna.

Nuovamente neutralizzato l’attacco iberico.

Gol di Garibotti! Italia-Spagna 1-0. Gran bella sassata dalla distanza!

Traversa di Emmolo dalla distanza.

Neutralizzato il primo tiro delle azzurre. Sulla ripartenza Spagna pericolosa, ma si resta sullo 0-0.

Primo sprint per le iberiche, ma il tiro delle spagnole viene intercettato dalla difesa azzurra.

INIZIO PRIMO QUARTO

19.25 Si stanno eseguendo gli inni nazionali. Prima la Marcia Reale, poi l’Inno di Mameli, il Canto degli italiani.

19.20 Il bronzo è andato alla Grecia, che ha battuto 15-5 la Francia. Quinto posto al Portogallo, che ha battuto la Turchia 16-8.

