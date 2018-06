Basket, Meo Sacchetti smentisce Gallinari: “Non mi ha dato disponibilità, credevo ci tenesse all’Italia”. Polemica in Nazionale

Infiamma il caso Danilo Gallinari alla vigilia di Italia-Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Nei giorni scorsi, infatti, il giocatore aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva dichiarato che sarebbe stato disponibile per giocare con la Nazionale le due partite di settembre e che non era riuscito a presentarsi al raduno estivo a causa dei problemi fisici che hanno compromesso la sua stagione. Il 29enne aveva affermato che doveva convincere i Los Angeles Clippers per lasciargli il via libera ma il CT Meo Sacchetti la vede diversamente.

Queste le parole dell’allenatore durante la conferenza stampa tenutasi a Groningen: “Il problema è che lui non mi ha dato disponibilità. Io ci ho parlato e gli ho chiesto se poteva venire giù quando c’erano i ragazzi a Roma ma ha detto no perché si stava curando. Per le finestre di giugno ha detto che era infortunato e per settembre mi ha detto di no perché doveva tornare a Los Angeles. Queste sono le parole che mi ha detto e quindi chiudiamola qui. Non ci sono state parole da parte sua per confermare la sua disponibilità. Non so cosa potrà succedere. Da parte mia non è stato un bell’approccio da parte sua. Ho trovato una chiusura totale dalle risposte che mi ha dato. Sono molto sorpreso perché pensavo che questo ragazzo avesse voglia di tornare in nazionale dopo l’anno passato. Non riesco a capire come mai adesso lui ha cambiato versione e mi ha dato disponibilità. Quando sono arrivato l’ho chiamato e gli ho chiesto. Lui sa quale è il mio telefono se vuole parlare. Non è una cosa normale. Non stiamo discutendo il giocatore ma bisogna tenerci alla maglia della nazionale. Non è che può dire no e poi cambia idea. Io non sono molto diplomatico, mi conoscete. Se voglio dire qualcosa ai miei giocatori lo dico in maniera diretta. Questo è il mio modo di essere“.

Ancora da sciogliere i dubbi su quali saranno i 12 azzurri che domani pomeriggio sfideranno i tulipani, ma sicuramente debutterà Niccolò Mannion, talento classe 2001.

(dichiarazioni riportate da Sportando)













