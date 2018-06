LIVE Pagelle Spagna-Portogallo, Mondiali 2018 in DIRETTA 1-1: pari di Diego Costa

Buonasera e benvenuti alla diretta live delle pagelle della seconda partita del Gruppo B dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo Stadio Olimpico di Sochi alle 20 scendono in campo le squadre più attese del raggruppamento: Spagna e Portogallo, per il primo vero e proprio big match di questa manifestazione iridata. Sfida già fondamentale per capire quale delle due compagini potrà puntare dritta al primo posto nel girone.

Spagna

De Gea, voto 6: non può nulla sul rigore di Ronaldo.

Nacho, voto 5: si fa saltare troppo facilmente dal compagno di squadra Ronaldo, regalando il rigore al Portogallo.

Piqué, voto 6:

Sergio Ramos, voto 6:

Jordi Alba, voto 6: spinge molto, come di consueto, sulla sinistra.

Busquets, voto 5,5: parte male, soffre il pressing portoghese e si prende subito un’ammonizione dopo un brutto errore.

Koke, voto 6:

Silva, voto 6: ha la palla del pari sul mancino, non è il suo piede e si vede. Poi lo trova anche Iniesta a centro area, ma non riesce a metterla dentro.

Isco, voto 6: il più attivo sulla trequarti spagnola, il suo talento è fondamentale allo schieramento di Hierro. Clamorosa la botta dal limite che si stampa sulla traversa al 25′.

Iniesta, voto 6:

Diego Costa, voto 7: fa a sportellate al centro della difesa portoghese. Al 23′ dà spettacolo: contrasto (forse falloso) con Pepe, poi gestisce palla contro due avversari e la butta dentro per l’1-1.

Portogallo

Rui Patricio, voto 6: sulla meravigliosa giocata di Diego Costa non può opporsi al destro dell’attaccante dell’Atletico.

Cedric, voto 5,5: tanta fatica contro la rapidità dell’attacco spagnolo.

Pepe, voto 6: l’unico che non ha colpe sul gol iberico.

José Fonte, voto 5: davvero molto lento nel trovare la posizione sul gol di Diego Costa.

Guerreiro, voto 6:

William Carvalho, voto 6:

João Moutinho, voto 6,5: il veterano in questa prima parte di gara la spunta contro il Tiki Taka iberico.

Bruno Fernandes, voto 6: parte forte l’ex Udinese, rapido soprattutto nelle ripartenze. In fase di copertura però non è perfetto e si prende un giallo per fallo su Nachio.

Bernardo Silva, voto 6:

Gonçalo Guedes, voto 5: per due volte viene servito in modo spettacolare in contropiede da Ronaldo, ma lui non è lucido.

Cristiano Ronaldo, voto 7,5: inizio mostruoso per il Pallone d’Oro. Va a prendersi palla, salta nell’uno contro uno Nacho e guadagna il rigore che non può sbagliare.

