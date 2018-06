Beach volley, World Tour 2018 Baden. Quanta Austria nei quarti sulla sabbia di casa!

Tanta Austria nei quarti di finale del torneo casalingo 1 Stella di Baden che ha vissuto oggi la prima giornata derl tabelone principale senza azzurri al via. L’attesa era tutta per i vice campioni del mondo Doppler/Horst che hanno vinto le prime due sfide del torneo sulla sabbia di casa ma bene sono andate le cose anche per Winter/Horl ed Ermacora/Pristauz in campo maschile. Nei quarti di finale tra le donne anche Plesiutschnig/Schützenhöfer, unica coppia austriaca che ha vinto un torneo quest’anno, Klinger/Klinger e Friedl/Strauss.

Domani quarti di finale e semifinali femminili, ottavi, e quarti maschili.

Semifinali dei gironi maschili: Pool A: Doppler/Horst (Aut)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra) 2-0 (21-13, 21-16), Mermer/Urlu (Tur)-Ivanov/Gorbenko (Rus) 2-0 (22-20, 21-18). Pool B: Winter/Hörl (Aut)-Kindl/Klaffinger (Aut) 2-0 (21-14, 21-9), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 2-0 (21-15, 21-17). Pool C: Mol/Huus (Nor)-Rosager/Abell (Den) 2-0 (21-12, 21-14), Gao/Li (Chn)-Seidl/Waller (Aut) 0-2 (15-21, 17-21). Pool D: Ermacora/Pristauz (Aut)-Pokeršnik/Bozenk (Slo) 2-0 (21-18, 21-16), Takvam/Sørum (Nor)-Schnetzer/Müllner (Aut) 0-2 (15-21, 20-22).

Finali primo posto dei gironi maschili: Doppler/Horst (Aut)-Mermer/Urlu (Tur) 2-1 (21-15, 19-21, 15-12), Winter/Hörl (Aut)-Giginoglu/Gögtepe (Tur) 2-1 (21-17, 18-21, 15-12), Mol/Huus (Nor)-Seidl/Waller (Aut) 2-0 (21-16, 21-16), Ermacora/Pristauz (Aut)-Schnetzer/Müllner (Aut) 2-0 (21-13, 21-19)

Finali terzo posto dei gironi maschili: Márcio Gaudie/Arthur (Bra)-Ivanov/Gorbenko (Rus) 2-0 (21-18, 23-21), Kindl/Klaffinger (Aut)-Takahashi/Gottsu (Jpn) 0-2 (17-21, 22-24), Rosager/Abell (Den)-Gao/Li (Chn) 0-2 (14-21, 18-21), Pokeršnik/Bozenk (Slo)-Takvam/Sørum (Nor) 0-2 (11-21, 23-25).

Ottavi di finale maschili: Seidl/Waller (Aut)-Takvam/Sørum (Nor), Mermer/Urlu (Tur)-Takahashi/Gottsu (Jpn), Schnetzer/Müllner (Aut)-Márcio Gaudie/Arthur (Bra), Giginoglu/Gögtepe (Tur)-Gao/Li (Chn).

Semifinali dei gironi femminili: Pool A: Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 2-1 (19-21, 21-9, 15-8), Ozolina/Caica (Lat)-Malmström/Lindström (Swe) 2-0 (21-19, 21-7). Pool B: Mersmann/Tillmann (Ger)-Skarlovnik/Kotnik (Slo) 2-0 (21-15, 21-14), Friedl/Strauss (Aut)-Sondergard/Okholm (Den) 2-0 (21-17, 23-21). Pool C: Makhno/Makhno (Ukr)-Klinger/Klinger (Aut) 0-2 (20-22, 17-21), Manavi/Tsopoulou (Gre)-Kotzan/Klinke (Ger) 0-2 (13-21, 17-21). Pool D: Thurin/Thurin (Swe)-Almer/Teufl (Aut) 2-0 (21-19, 23-21), Driessen/Meertens (Ned)-Olimstad/Pedersen (Nor) 0-2 (11-21, 12-21).

Finali primo posto gironi femminili: Plesiutschnig/Schützenhöferm (Aut)-Ozolina/Caica (Lat 2-0 (21-14, 21-10), Mersmann/Tillmann (Ger)-Friedl/Strauss (Aut) 2-0 (21-18, 21-10), Klinger/Klinger (Aut)-Kotzan/Klinke (Ger) 2-0 (28-26, 21-15), Thurin/Thurin (Swe)-Olimstad/Pedersen (Nor) 0-2 (20-22, 17-21)

Finali terzo posto gironi femminili: Ishitsubo/Shiba (Jpn)-Malmström/Lindström (Swe) 2-0 (21-12, 21-11), Skarlovnik/Kotnik (Slo)-Sondergard/Okholm (Den) 2-0 (21-13, 21-16), Makhno/Makhno (Ukr)-Manavi/Tsopoulou (Gre) 2-0 (21-12, 21-16), Almer/Teufl (Aut)-Driessen/Meertens (Ned) 0-2 (17-21, 24-26).

Ottavi di finale: Kotzan/Klinke (Ger)-Driessen/Meertens (Ned) 2-0 (21-13, 21-12), Ozolina/Caica (Lat)-Skarlovnik/Kotnik (Slo) 2-0 (21-19, 21-17), Friedl/Strauss (Aut)-Ishitsubo/Shiba (Jpn) 2-0 (21-16, 22-20), Thurin/Thurin (Swe)-Makhno/Makhno (Ukr) 0-2 (12-21, 28-30)

Quarti di finale: Plesiutschnig/Schützenhöfer (Aut)-Kotzan/Klinke (Ger), Ozolina/Caica (Lat)-Klinger/Klinger (Aut), Olimstad/Pedersen (Nor)-Friedl/Strauss (Aut), Makhno/Makhno (Ukr)-Mersmann/Tillmann (Ger).