LIVE Nuoto, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Italia, parte l’assalto all’El Dorado!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna).

In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione precedente di Mersin (Turchia), la squadra italiana della piscina portò a casa qualcosa come 20 ori, 19 argenti e 12 bronzi. Appare evidente che, anche in questa manifestazione, l’Italia voglia recitare un ruolo da protagonista. Nel day-1, vedremo tanti protagonisti della vasca tricolore, in grado di regalarci medaglie ed emozioni forti: Simona Quadarella negli 800 stile libero, Simone Sabbioni nei 50 dorso, la 4×100 stile libero uomini con gli alfieri Dotti, Miressi, Vendrame e Zazzeri e tanti altri. Un primo giorno che potrebbe regalare tante medaglie alla nostra compagine.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare di nuoto dei Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna): cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 9.30 con le prime batterie mentre le finali sono in programma alle 17.30. Buon divertimento!

9.55 In attesa dei risultati, vi invitiamo a leggere la Diretta Live generale con gli aggiornamenti di tutte le altre discipline.

9.30 Prendono il via le gare! Purtroppo non possiamo garantirvi il solito aggiornamento puntuale a causa dei disservizi degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo. Siamo in attesa che venga ripristinato il live score. Ci scusiamo per il disagio.

9.20 10 minuti al via delle gare!

8.50 Le batterie cominceranno alle 9.30. Subito in acqua Simona Quadarella e Diletta Carli negli 800 sl.

8.45 Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live dedicata al nuoto ai Giochi del Mediterraneo 2018. 13 titoli da assegnare. In arrivo un’abbuffata di medaglie. Già dalle batterie di questa mattina capiremo dove potranno spingersi gli azzurri…

