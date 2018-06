LIVE Pagelle Nigeria-Islanda 0-0, Mondiali 2018 in DIRETTA: le Super Aquile contro Vichinghi, vincere per continuare a sognare

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio. Una sfida che sarà potenzialmente decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale, vista la sconfitta dell’Argentina con la Croazia. I Vichinghi proveranno a far valere la loro grande compattezza difensiva, come dimostrato nell’1-1 con l’Albiceleste, mentre le Super Aquile si affideranno alla velocità dei propri attaccanti per fare la differenza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Nigeria-Islanda, match valido per il gruppo D dei Mondiali 2018 di calcio: voti aggiornamenti in tempo reale per scoprire i migliori e i peggiori in campo. Calcio d'inizio alle ore 17.00. Buon divertimento!













LE PAGELLE DI NIGERIA-ISLANDA

NIGERIA

Uzoho 6: qualche buona uscita alta su calcio d’angolo

Omeruo 6,5: spesso il suo intervento è decisivo per liberare l’area

Troost-Ekong 6

Balogun 6

Idowu

Ndidi 6

Etebo

Moses 6,5

Obi Mikel 6,5: da lui passano tutti i palloni a centrocampo, il perno della manovra nigeriana

Musa 5,5: prova all’inizio qualche accelerazione, poi si spegne

Iheanacho 5

CT: Gernot Rohr

ISLANDA

Halldorsson 6

Saevarsson 5,5

Arnason 6

Sigurdsson R. 6

Magnusson 6

Gislason 5,5

Gunnarsson 6

Sigurdsson G. 6,5

Bjarnason 6,5: prova a fare la differenza con qualche buona conclusione dalla distanza

Bödvarsson 5,5

Finnbogason 6

CT: Heimir Hallgrimsson