LIVE Moto3, GP Olanda 2018 in DIRETTA: qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di Olanda 2018 della Moto3. Sul tracciato di Assen, soprannominato Università della moto, la classe più leggera sarà impegnata nelle qualifiche che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. La giornata, come sempre, prenderà il via con le terza sessione di prove libere alle ore 9.00, mentre la pole position si deciderà dalle ore 12.35.

Il sabato del Gran Premio di Olanda vedrà il ritorno di Jorge Martin dopo la brutta caduta di ieri, con il connazionale Aron Canet che sembra il più serio candidato a contendere la pole position al numero 88. E gli italiani? Nicolò Bulega, in ripresa, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e tutti gli altri sono pronti a dire la loro dopo un buon venerdì. Serve, invece, una risalita da parte di Niccolò Antonelli e Enea Bastianini che non sono andati oltre la 13sima e 17esima posizione.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del sabato del GP di Olanda della Moto3, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo di Assen. Il terzo turno di prove libere sarà di scena alle ore 9.00, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 12.35.













8.51 Proseguono, invece, gli alti e bassi di Jorge Martin. Ieri per lo spagnolo ennesima caduta, fortunatamente senza conseguenze

Big crash for @88jorgemartin 😖 The @GresiniRacing has been stretchered off from the side of the track More updates to follow… pic.twitter.com/TZOQKrcij4 — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

8.50 Dieci minuti al via della terza sessione di prove libere!

8.49 Ottimo inizio di weekend per Aron Canet che è risultato il più veloce.. lo spagnolo, dopo qualche GP sotto tono, sembra tornato ai suoi livelli

#Moto3 FP2 🏁 It's @aroncanet44 who tops the afternoon session and ends Friday quickest in the lightweight class #DutchGP pic.twitter.com/lToA8pYmKO — MotoGP™🇳🇱🏁 (@MotoGP) June 29, 2018

8.47 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 – comanda ancora Marco Bezzecchi!

1 Marco BEZZECCHI KTM ITA 103

2 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 84

3 Jorge MARTIN Honda SPA 80

4 Enea BASTIANINI Honda ITA 68

5 Aron CANET Honda SPA 61

6 Gabriel RODRIGO KTM ARG 57

7 Andrea MIGNO KTM ITA 56

8 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 44

9 Jakub KORNFEIL KTM CZE 41

10 Marcos RAMIREZ KTM SPA 38

11 Philipp OETTL KTM GER 36

12 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 35

13 Lorenzo DALLA PORTA Honda ITA 33

14 Alonso LOPEZ Honda SPA 31

15 Albert ARENAS KTM SPA 28

16 Kaito TOBA Honda JPN 26

17 Tony ARBOLINO Honda ITA 24

8.45 I tempi della giornata di ieri, ecco la classifica combinata di FP1 e FP2

1 44 Estrella Galicia 0,0 A.CANET SPA HONDA 1’43.406 13 1’42.677 13

2 88 Del Conca Gresini Moto3 J.MARTIN SPA HONDA 1’42.771 18 1’43.292 13 0.094 0.094

3 19 RBA BOE Skull Rider G.RODRIGO ARG KTM 1’43.939 18 1’42.815 14 0.138 0.044

4 17 CIP – Green Power J.MCPHEE GBR KTM 1’43.399 17 1’42.832 14 0.155 0.017

5 65 Sudmetal Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 1’43.771 17 1’42.856 15 0.179 0.024

6 8 SKY Racing Team VR46 N.BULEGA ITA KTM 1’44.046 16 1’42.942 15 0.265 0.086

7 12 Redox PruestelGP M.BEZZECCHI ITA KTM 1’43.161 16 1’42.965 5 0.288 0.023

8 84 Redox PruestelGP J.KORNFEIL CZE KTM 1’43.440 14 1’42.987 16 0.310 0.022

9 27 Honda Team Asia K.TOBA JPN HONDA 1’44.962 8 1’43.089 17 0.412 0.102

10 21 Del Conca Gresini Moto3 F.DI GIANNANTO ITA HONDA 1’44.259 15 1’43.163 9 0.486 0.074

11 48 Leopard Racing L.DALLA PORTA ITA HONDA 1’43.749 17 1’43.338 14 0.661 0.175

12 75 Angel Nieto Team Moto3 A.ARENAS SPA KTM 1’44.350 15 1’43.394 16 0.717 0.056

13 33 Leopard Racing E.BASTIANINI ITA HONDA 1’43.434 15 1’43.744 10 0.757 0.040

14 23 SIC58 Squadra Corse N.ANTONELLI ITA HONDA 1’45.110 14 1’43.453 14 0.776 0.019

15 22 RBA BOE Skull Rider K.MASAKI JPN KTM 1’45.354 12 1’43.456 13 0.779 0.003

16 24 SIC58 Squadra Corse T.SUZUKI JPN HONDA 1’44.904 14 1’43.559 4 0.882 0.103

17 14 Marinelli Snipers Team T.ARBOLINO ITA HONDA 1’43.599 13 1’43.908 8 0.922 0.040

18 72 Estrella Galicia 0,0 A.LOPEZ SPA HONDA 1’45.275 14 1’43.638 16 0.961 0.039

19 42 Bester Capital Dubai M.RAMIREZ SPA KTM 1’44.344 16 1’43.781 15 1.104 0.143

20 5 Bester Capital Dubai J.MASIA SPA KTM 1’44.615 15 1’43.911 5 1.234 0.130

21 16 Angel Nieto Team Moto3 A.MIGNO ITA KTM 1’44.460 15 1’43.916 17 1.239 0.005

22 71 Petronas Sprinta Racing A.SASAKI JPN HONDA 1’44.498 14 1’44.062 14 1.385 0.146

23 7 Petronas Sprinta Racing A.NORRODIN MAL HONDA 1’44.349 16 1’44.159 15 1.482 0.097

24 41 Honda Team Asia N.ATIRATPHUVA THA HONDA 1’44.238 19 1’44.167 4 1.490 0.008

25 40 Red Bull KTM Ajo D.BINDER RSA KTM 1’44.221 15 1’44.181 6 1.504 0.014

26 32 Asia Talent Team A.OGURA JPN HONDA 1’45.731 7 1’44.209 16 1.532 0.028

27 11 Reale Avintia Academy 77 L.LOI BEL KTM 1’44.459 14 1’44.235 12 1.558 0.026

28 10 SKY Racing Team VR46 D.FOGGIA ITA KTM 1’44.760 16 1’44.705 12 2.028 0.470

29 81 CIP – Green Power S.NEPA ITA KTM 1’46.214 17 1’45.331 9 2.654 0.626

30 18 Lamotec Lagemaat Racing R.VAN DE LAGEM NED KTM 1’47.222 18 4.545 1.891

8.43 Tutti gli orari della giornata odierna.. programma fitto ad Assen!

8.42 Tutto pronto alla Università della moto. anche il team Leopard ci fa vedere di essere in una delle piste più famose e importanti del mondo..

8.40 Buongiorno a tutti! Tra 20 minuti si parte con il sabato del Gran Premio di Olanda! Si torna in pista con la Moto3, è tempo della terza sessione di prove libere!

