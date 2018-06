LIVE Moto3, GP Olanda 2018 in DIRETTA: prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d’Olanda di Moto3. Nella “Cattedrale del Motociclismo” la minima cilindrata si esibirà per prima. A presentarsi da leader campionato è Marco Bezzecchi, atteso da un altro test importante. A Barcellona ha trionfato Enea Bastianini ma il vero vincitore è stato il capoclassifica, che ha portato il suo vantaggio a 19 punti sugli inseguitori.

Ci si aspetta molto dunque dai due romagnoli, come anche da Fabio Di Giannantonio, pilota di grande valore che fatica ad essere deciso nei momenti topici. In chiave avversari, è scontato che Jorge Martin e Aron Canet siano, tra le fila della truppa spagnola, i piloti da temere.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì del GP d’Olanda di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle ore 09.00 con le PL1. Buon divertimento!

IL PROGRAMMA ODIERNO DELLE PROVE LIBERE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.52: I tecnici hanno acceso le moto per essere pronte ad andare in pista per questa prima sessione.

8.50: 10′ all’inizio del turno!

8.43: Si prospetta un confronto tutto in chiave Italia-Spagna: Bezzecchi vorrà confermarsi in vetta alla graduatoria ma Jorge Martin non starà certo a guardare.

8.40: Il turno 1 avrà inizio alle 9.00 e attendiamoci una prima parte in cui i centauri cercheranno di prendere confidenza con il tracciato, migliorando di giro in giro.

8.37: Circa 23° C in questa mattinata di Assen, con il sole ad accogliere i piloti della Moto3.

8.35: La “Cattedrale del Motociclismo” metterà a dura prova i centauri della minima cilindrata. Tuttavia, per gli spettatori sarà grande spettacolo.

8.31: La gara della categoria “leggera” sarà come sempre difficile da interpretare e aperta a qualsiasi scenario. La lotta non sarà infatti ristretta ai primi tre della classifica e comprenderà anche Enea Bastianini.

8.28: Bezzecchi continua a guardare tutti dall’alto verso il basso, dunque. È la sorpresa più gradita di questo avvio di stagione in Moto3. Le attenzioni erano tutte per i suoi colleghi ed invece è stato lui il più costante fin qui, con una sola vittoria ma soprattutto cinque podi in sette gare. Il 19enne riminese si presenta quindi ad Assen per difendere il primato, su una pista difficile da interpretare, ma soprattutto per continuare su questa scia, tenendo vivo il sogno di coronarsi campione a fine anno.

8.25: Bezzecchi ha approfittato alla grande della debacle dei suoi rivali. Su tutti Jorge Martin, incappato in una scivolata che rischia di costare carissimo. Lo spagnolo era il grande favorito alla vigilia del campionato e dopo le prime gare sembrava poter dominare. Con quella del GP di Catalogna, però, siamo al terzo zero in quattro gare: la distanza dalla vetta è ora di 23 punti e la pressione comincia a pesare sulle spalle di Martin, già certo del passaggio in Moto2 a fine anno, in KTM.

8.23: A presentarsi da leader del Mondiale Moto3 è Marco Bezzecchi, che nell’Università del motociclismo sarà atteso da un altro test importante. A Barcellona ha trionfato Enea Bastianini ma il vero vincitore è stato il capoclassifica, che ha portato il suo vantaggio a 19 punti sugli inseguitori.

8.20: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del venerdì ad Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di Moto3.

FOTOCATTAGNI