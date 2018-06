LIVE Moto2, GP Catalogna 2018 in DIRETTA: Francesco Bagnaia prova la rimonta dalla seconda fila

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Catalogna. È una gara importante per il Mondiale. Francesco Bagnaia partirà dalla seconda fila, dopo una qualifica abbastanza opaca. Pecco difende il primato nella classifica iridata: il secondo, Miguel Oliveira, scatterà dalla 17esima posizione, ma Alex Marquez è secondo, per cui il pilota italiano dovrà fare attenzione. Il torinese ha il passo per vincere ma la lotta sarà avvincente. Fabio Quartararo ha stupito tutti prendendosi dalla pole position e anche il tedesco Marcel Schrotter ha mostrato una discreta velocità. Senza dimenticare Joan Mir, Mattia Pasini e Lorenzo Baldassarri.

La gara comincerà alle 12.20: noi seguiremo tutto in diretta, con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del GP di Catalogna!

09.30 Colpacci finale di Quartararo che chiude in testa con il tempo di 1:43.628. Secondo Schrotter a 0.132, Pasini terzo a 0.162, Marquez quarto a due decimi, Baldassarri quinto a tre decimi. Fenati ottavo a mezo secondo, Bagnaia decimo a 7 decimi.

09.30 BANDIERA A SCACCHI.

09.26 Nessun miglioramento evidente in pista, sempre Schrotter in 1:43.760 seguito da Pasini a tre centesimi e da Marquez a 7 centesimi. Bagnaia decimo sempre a mezzo secondo.

09.25 Ultimi cinque minuti di warm up.

09.24 Gli italiani: Pasini secondo a tre centesimi, Baldassarri quarto a 0.175, Bagnaia settimo a 0.549, Fenati nono a 0.565.

09.23 Marquez si migliora ma rimane in terza posizione a 7 centesimi da Schrotter.

09.21 Schrotter però lo beffa subito di tre centesimi. Marquez sale in terza piazza a un decimo.

09.21 PASINIIII! Rimette le cose in chiaro, notevole 1:43.790 e primo posto.

09.20 BALDASSARRIIIIIIIIIII! IN TESTAAAAAAA! 1:43.935, scende sotto il miro di 1’4” e batte Schrotter di 77 millesimi.

09.19 La stoccata di Navarro che precede Schrotter di un decimo, Pasini si migliora in 1:44.236.

09.18 Schrotter però sorprende ancora e rifila 0.121 a Pasini. Baldassarri terzo a 0.236, tre centesimi meglio di Marquez.

09.16 PASINIIIIIIIIIIIIIIII! Eccolooooooooo! Super 1:44.253 per volare in testa.

09.13 Navarro si porta subito in testa con il tempo di 1:44.790. La concorrenza guidata da Oliveira e Bagnaia è a sei decimi.

09.10 SEMAFORO VERDE.

09.05 Buongiorno a tutti. Alle ore 09.10 inizia il warm-up della Moto2.

