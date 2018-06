LIVE Italia-Australia, Nations League Volley in DIRETTA: impegno ostico, sarà una battaglia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare gli ostici canguri in un match determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rincorrere gli atti conclusivi e giocarsi il tutto per tutto settimana prossima nella tappa conclusiva di Modena.

La nostra Nazionale non sta attraversando un buon momento di forma ma con il cuore è riuscita a battere le modeste Cina e Corea del Sud, rimanendo al sesto posto in classifica generale. Ora però serve un ultimo sforzo e bisogna imporsi nell’ultimo atto del trittico asiatico: il successo è imprescindibile, non sono ammessi passi falsi. Si preannuncia una grande battaglia: l’Italia deve fare a meno di Zaytsev, Juantorena, Colaci, Giannelli e dunque si affiderà a Nelli, Lanza e Maruotti per provare a contrastare gli ambiziosi avversari.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.













(foto FIVB)