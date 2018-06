LIVE Ginnastica, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: Finali di Specialità. Lara Mori vuole vincere ancora, Grisetti e Lodadio all’attacco

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) ultima giornata di gare per la ginnastica artistica, si disputano tutte le Finali di Specialità (quattro femminili e sei maschili): ci aspetta dunque una giornata davvero infinita che assegnerà ben dieci titoli e trenta medaglie.

L’Italia vuole rimpinguare il proprio bottino dopo i due ori conquistati al femminile grazie alla squadra e a Lara Mori nel concorso generale. Oggi la nostra capitana partirà da favorita al corpo libero e può puntare al podio anche alla trave e alle parallele asimmetriche, dove invece Giada Grisetti può davvero fare saltare il banco (la ticinese sarà impegnata anche negli altri due attrezzi). Al maschile riflettori puntati su Marco Lodadio, pronto per la battaglia con il turco Ibrahim Colak agli anelli: la caccia all’oro sarà accesissima. Ci proveranno anche Andrea Russo (soprattutto alle parallele, ma anche al castello) e Marco Sarrugerio (alla sbarra).

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Giochi del Mediterraneo 2018: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.













