LIVE Francia-Argentina, Mondiali 2018 in DIRETTA: 0-0. L’ottavo di finale minuto per minuto

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di Francia-Argentina: il primo degli ottavi di finale che andrà in scena ai Mondiali di calcio in Russia è di quelli che paiono essere già una finale anticipata: oggi, sabato 30 giugno alle ore 16.00 a Kazan la fase ad eliminazione diretta del massimo torneo per squadre nazionali sarà inaugurata da questa sfida.

I transalpini hanno conquistato la vetta del Girone C vincendo per 2-1 contro l’Australia, battendo per 1-0 il Perù, ed infine impattando 0-0 contro la Danimarca nella sfida che ha deciso la vetta del raggruppamento. L’Argentina al contrario, ha pareggiato per 1-1 contro l’Islanda all’esordio, ha ceduto 0-3 alla Croazia e poi ha vinto contro la Nigeria per 2-1 ottenendo la qualificazione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Argentina, match valido per gli ottavi dei Mondiali 2018 di calcio. Fischio d'inizio fissato per le ore 16.00 ma la nostra diretta live testuale integrale inizierà non appena verranno annunciato le formazioni ufficiali. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale.













15.40 Le due squadre hanno ultimato il riscaldamento e stanno rientrando negli spogliatoi: la fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di calcio sta per iniziare!

15.30 Questi gli schieramenti in campo

15.10 Tutto pronto anche nello spogliatoio transalpino.

15.00 Sfida spettacolo, Messi contro tutti!

14.50 Le formazioni ufficiali della sfida

