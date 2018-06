LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Rifinitura Ferrari verso le qualifiche su pista bagnata

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno.

Un round molto particolare quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus, infatti, si esibirà sul circuito di Le Castellet che non ospitava il weekend iridato da ben 28 anni. Un lungo digiuno interrotto ufficialmente ieri con le sessioni di prove libere. Turni che hanno messo in mostra una Mercedes in grande spolvero sul giro secco. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono stati velocissimi e hanno sfruttato al meglio una vettura dotata della power unit aggiornata. Le Frecce d’Argento, dopo il mancato successo a Montreal (Canada), vogliono riscattarsi su una pista, teoricamente, favorevole.

Da par suo la Ferrari non vorrà stare a guardare. Le PL2 hanno fatto vedere una SF71H particolarmente in palla sul passo gara: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono stati consistenti e costanti. Tuttavia, queste prove libere 3 saranno utili al Cavallino Rampante per affinare le armi in vista del time-attack, fondamentale anche nell’ottica della corsa domenicale. Vettel si presenta in Francia in vetta al campionato con un punto di vantaggio su Hamilton e farà di tutto per conservare la testa della graduatoria.

Da non sottovalutare la Red Bull. Come al solito la RB14 sarà lì pronta ad inserirsi nella lotta. Il tracciato francese, specialmente nel t3, potrebbe esaltare le qualità della creatura di Adrian Newey. Daniel Ricciardo e Max Verstappen, quindi, daranno il loro 100% per conquistare una posizione in griglia degna di nota.

OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00 mentre le qualifiche sono previste alle 16.00. Buon divertimento! PREVISIONI METEO

13.25 La Ferrari comunica che si aspetta ancora pioggia intensa per i prossimi 10-15 minuti.. dopodichè dovrebbe calare l’intensità, ma la sessione sarà comunque bagnata

Heavy rain expected for the next 10-15 minutes, then it should get better for running! #FrenchGP #FP3 pic.twitter.com/Bru56GH9Fk — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 23, 2018

13.23 In casa Force India Sergio Perez attende sul da farsi.. qualcuno a breve proverà a entrare in pista.. e lo si farà con gomme Full Wet

The rain and humidity are making it a bit muggy in the garage. Xavi doing his best to keep Checo fresh! #FrenchGP pic.twitter.com/GST6MSknnd — Sahara Force India (@ForceIndiaF1) June 23, 2018

13.22 Non ce n’era troppo bisogno, ma la Mercedes conferma che piove… e non poco..

13.21 In casa Red Bull ci si passa il tempo chiacchierando.. fuori il diluvio prosegue

13.20 Una immagine del fronte nuvoloso che si stava abbattendo sul Paul Ricard

Hopefully not our only action shot from this rain-soaked practice session! 🏎📷👊 #FP3 #FrenchGP pic.twitter.com/tF813ukZnE — Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 23, 2018

13.19 In attesa del primo temerario con gomme Intermedie.. tutto tace in pista..

13.18 Piove veramente forte a Le Castellet, ma sembra che in lontananza la situazione possa migliorare tra non molto, specialmente in ottica qualifiche..

13.16 Tra i team ed i piloti che sono contenti per la pioggia ci sono sicuramente McLaren e Alonso..

13.15 Per quello che può valere (ovvero poco) ecco i tempi della sessione sull’asciutto

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’33″666 3 2 55 C. Sainz (U) Renault +01″287 1’34″953 3 3 16 C. Leclerc 8U) Sauber +01″346 1’35″012 3 4 14 F. Alonso (B) McLaren +02″699 1’36″365 3 5 05 S. Vettel (U) Ferrari +03″090 1’36″756 5 6 2 S. Vandoorne (B) McLaren +03″881 1’37″547 3 7 10 P. Gasly (U) Toro Rosso +04″651 1’38″317 4 8 9 M. Ericsson (B) Sauber +04″784 1’38″450 3 9 11 S. Perez (B) Force India +05″975 1’39″641 4 10 03 D. Ricciardo (B) Red Bull +06″072 1’39″738 3 11 31 E. Ocon (B) Force India +06″421 1’40″087 4 12 44 L. Hamilton (U) Mercedes +07″077 1’40″743 3 13 07 K. Raikkonen (U) Ferrari +16″045 1’49″711 3 14 08 R. Grosjean Haas 1 15 27 N. Hulkenberg Renault 2 16 35 S. Sirotkin Williams 2 17 33 M. Verstappen Red Bull 3 18 20 K. Magnussen Haas 1 19 18 L. Stroll Williams 0 20 28 B. Hartley Toro Rosso 2

13.14 Verstappen autore di un lungo con le gomme slick prima di tornare ai box

13.13 Anche Sebastian Vettel, ovviamente, torna ai box per vedere sul da farsi.. inevitabile ora provare con le Intermedie

13.12 Tutti i piloti tornano ai box dato che il tracciato si è rapidamente bagnato.. l’intensità della pioggia è notevole

13.11 E’ ARRIVATA LA PIOGGIA!

13.10 Si vedono diverse gocce nei camera car, e sembra che il primo scroscio di piogga sia a pochi metri dal tracciato

13.09 Primissimi giri in casa Ferrari. Hamilton intanto fa segnare il suo primo tempo, a 7 secondi da Bottas

13.08 Le McLaren entrano in pista su gomma Soft

Fernando fires up, followed by Stoff. They’re keen to get out and get some dry laps in. #FrenchGP #FP3 pic.twitter.com/LxPYEvD4wJ — McLaren (@McLarenF1) June 23, 2018

13.07 Le Haas, uniche, hanno preferito fare un installation lap, mentre tutti gli altri girano mentre Hamilton entra solo ora

Back in the box – @KevinMagnussen and @RGrosjean complete their #FP3 install tours to start the 60 minute session. #FrenchGP pic.twitter.com/Ysv70bbAzS — Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 23, 2018

13.06 Il primo tempo di rilievo lo fissa Valtteri Bottas in 1:33.666 con UltraSoft, poi SAinz, Leclerc e Alonso..

13.05 Vettel sta girando con UltraSoft nuove, ma la pioggia sta arrivando..

#Seb5 is on new ultrasofts, reports some rain at turn 5 #FrenchGP #FP3 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 23, 2018

13.04 Alcuni piloti iniziano a segnalare le prime gocce in curva 5..

13.03 Pronto all’azione anche Kimi Raikkonen

13.02 In un team radio di Valtteri Bottas, il team lo informa che la pioggia è attesa in cinque minuti!

13.01 Tutti subito in pista.. la situazione è questa al momento..

13.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DI FRANCIA!!!!

12.59 Un minuto al via della sessione.. la pioggia sembra ormai imminente.. e non sembra poca..

12.57 La Ferrari conferma che ci attende una FP3 a rischio (80%) ombrelli aperti

Risk of rain for this session is 80% #FrenchGP #FP3 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 23, 2018

12.55 Tutto pronto in casa McLaren. Il team inglese non è apparso in grande spolvero ieri, con Vandoorne 12esimo davanti ad Alonso 13simo..

With just over 10 mins left until the start of #FP3, the crews put the finishing touches on the cars… but look at those grey clouds! Will it rain? 🌧 pic.twitter.com/FaU98mp8S3 — McLaren (@McLarenF1) June 23, 2018

12.53 Chi, invece, continua a soffrire e sembra in un tunnel senza fine è la Williams.. le voci di un possibile inserimento di Robert Kubica sono sempre più pressanti

Hello and good afternoon everyone 😀#FP3 is coming up in half an hour before qualifying at 1600 🕓 It's warm but cloudy with potential for rain ☔ #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/JIALPX3ceS — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) June 23, 2018

12.51 Brutte notizie in casa Toro Rosso. Brendon Hartley dovrà sostituire il suo motore dopo i problemi di ieri. Per il neozelandese inevitabile penalizzazione in griglia

30 minutes until the final practice session for the #FrenchGP! It’s gotten quite cloudy since yesterday… ☁️ pic.twitter.com/3mY8cXc1dz — Toro Rosso (@ToroRosso) June 23, 2018

12.50 Controlli di routine sulla W09 di Lewis Hamilton che ieri si è dimostrata quanto mai performante sui rettilinei e sulle splendide curve del Paul Ricard

12.49 La situazione meteo sta peggiorando minuto dopo minuto a quanto pare.. ci attende una qualifica bagnata??

12.48 Dopo alcuni Gran Premi in affanno, sembra che la Haas sia tornata ai livelli di inizio anno. Sul circuito di Le Castellet, infatti, Grosjean e Magnussen hanno chiuso a ridosso dei top team

Were @HaasF1Team surprised to be P6 in both Friday sessions at the #FrenchGP? Not really ⬇️ https://t.co/ew6Ola56yV — Formula 1 (@F1) June 22, 2018

12.46 Nonostante le previsioni meteo parlassero di sole per tutto il fine settimana in terra di Provenza, le immagini che arrivano dai box parlano di nuvole ben poco incoraggianti in arrivo..

12.45 Il più veloce del venerdì del GP di Francia è stato, abbastanza nettamente, Lewis Hamilton che ha sfruttato il nuovo motore Mercedes. Sul giro secco il campione del mondo ha staccato tutti di almeno 7 decimi, ma sul passo gara la Ferrari ha dimostrato di poter fare la voce grossa

Lewis Hamilton's one-lap pace scorched the opposition on Friday – but how about on the long runs? Take a look ⬇️ https://t.co/3KOy0YAQCj — Formula 1 (@F1) June 23, 2018

12.42 Mai, come in questa occasione, questa ultima ora di prove libere sarà importante. Le vetture ieri hanno fatto la loro conoscenza del Paul Ricard e solo oggi quindi vedremo i veri potenziali..

12.40 Mancano solo 20 minuti e sarà di nuovo azione sul tracciato di Le Castellet! Inizia il sabato del Gran Premio di Francia!!

