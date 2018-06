LIVE F1, GP Francia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Lotta per la pole-position sotto la pioggia! Sarà una roulette!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Giornata caldissima al Paul Ricard di Le Castellet, si assegna l’ambita pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia: il Campione del Mondo ha messo in mostra un’eccezionale velocità durante le prove libere e sembra essere il grande indiziato per la conquista della partenza al palo ma il britannico della Mercedes dovrà stare ben attento al compagno di squadra Valtteri Bottas.

Le due Frecce d’Argento sembrano essere imbattibili nel time attack ma attenzione anche alle Ferrari, parse in grande difficoltà durante il venerdì ma capaci di risorgere da un momento all’altro e soprattutto dotate di un passo gara davvero invidiabile. Sebastian Vettel vorrà lottare per ottenere un piazzamento importante in vista della gara dove sarà chiamato a difendere il primo posto in classifica generale. Attenzione anche a Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Dani Ricciardo.

Si correrà sotto l’acqua: la pioggia ha fatto capolino durante le FP3 e sarà assoluta protagonista anche in qualifica, rimescolando tutte le carte in tavola. Si preannuncia grande spettacolo, può davvero succedere di tutto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00.













