F1, GP Francia 2018: le previsioni meteo. Concreto rischio pioggia per qualifiche e gara!

Giove Pluvio potrebbe far visita sul circuito di Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno? Sembrerebbe di sì. I nuvoloni che si stanno addensando nella zona del tracciato transalpino non promettono nulla di buono e il rischio che le qualifiche siano bagnate, o condizionate dalla pioggia, è molto concreto.

Alle 16.00 scatterà il time-attack, orario insolito per la tradizione del Circus, e, stando alle previsioni e all’oggettiva condizione meteorologica, i team dovranno preoccuparsi di trovare delle soluzioni in questo senso. Un aspetto che, guardando al passato, potrebbe favorire ulteriormente la Mercedes e Lewis Hamilton, molto abili a leggere determinate situazioni. Tuttavia, anche la Red Bull, dotata di un ottimo telaio, potrebbe ben figurare in caso di pista bagnata. La Ferrari, invece, ancora in cerca del miglior set-up potrebbe soffrire. Vedremo.

Incertezza anche su quel che sarà la gara di domani, con la pioggia che potrebbe replicare. Pertanto, su un tracciato nel quale le informazioni non sono molte, ci potrebbe essere un'ulteriore variabile in gioco.













