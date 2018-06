Moto3, GP Olanda 2018: risultati e classifica prove libere 2. Aron Canet sfreccia, Marco Bezzecchi è sesto. Brutta caduta per Jorge Martin!

È Aron Canet il più veloce della prima giornata di Moto3 ad Assen. Lo spagnolo è stato un fulmine nelle prove libere 2, chiuse con il miglior tempo in 1’42″677. Il pilota del team Estrella Galicia si è preso il primo posto proprio nel finale di una sessione di prove caratterizzato dalla brutta caduta di Jorge Martin, protagonista di un brutto high-side in curva 4 a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Il pilota del team Gresini è apparso parecchio dolorante a spalla e anca, al punto da dover abbandonare la pista in barella, in direzione centro medico.

Una notizia che rischia di condizionare il weekend, suo e di Marco Bezzecchi, leader del campionato. L’italiano ha chiuso la seconda sessione con il sesto tempo, immediatamente alle spalle di Nicolò Bulega, bravo a piazzare la zampata proprio sulla bandiera a scacchi. Distacchi contenuti, per loro (circa due decimi) e per i piloti che li precedono: in seconda posizione c’è l’argentino Gabriel Rodrigo, davanti al britannico John McPhee e al tedesco Philipp Oettl.

Fabio di Giannantonio è invece in nona posizione, staccato di quattro decimi, alle spalle del giapponese Kaito Toba e del ceco Jakub Kornfeil. È decimo, invece, Martin, in attesa di saperne di più sulle sue condizioni fisiche.

La classifica delle prove libere 2 del GP d’Olanda di Moto3

1 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 1’42.677

2 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 218.6 1’42.815 0.138 / 0.138

3 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 216.5 1’42.832 0.155 / 0.017

4 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 217.7 1’42.856 0.179 / 0.024

5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.7 1’42.942 0.265 / 0.086

6 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 219.5 1’42.965 0.288 / 0.023

7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 217.8 1’42.987 0.310 / 0.022

8 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 218.1 1’43.089 0.412 / 0.102

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.3 1’43.163 0.486 / 0.074

10 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 213.0 1’43.292 0.615 / 0.129

11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 221.9 1’43.338 0.661 / 0.046

12 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.1 1’43.394 0.717 / 0.056

13 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 218.1 1’43.453 0.776 / 0.059

14 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 219.4 1’43.456 0.779 / 0.003

15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 214.3 1’43.559 0.882 / 0.103

16 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.8 1’43.638 0.961 / 0.079

17 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 214.6 1’43.744 1.067 / 0.106

18 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 215.0 1’43.781 1.104 / 0.037

19 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 218.0 1’43.908 1.231 / 0.127

20 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 221.3 1’43.911 1.234 / 0.003

21 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 214.4 1’43.916 1.239 / 0.005

22 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 216.9 1’44.062 1.385 / 0.146

23 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.7 1’44.159 1.482 / 0.097

24 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 215.7 1’44.167 1.490 / 0.008

25 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.0 1’44.181 1.504 / 0.014

26 32 Ai OGURA JPN Asia Talent Team Honda 216.9 1’44.209 1.532 / 0.028

27 11 Livio LOI BEL Reale Avintia Academy 77 KTM 220.7 1’44.235 1.558 / 0.026

28 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.8 1’44.705 2.028 / 0.470

29 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 216.4 1’45.331 2.654 / 0.626

18 Ryan VAN DE LAGEMAAT NED Lamotec Lagemaat Racing KTM













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI