LIVE F1, GP Austria 2018 in DIRETTA: gli orari di prove libere 3 e qualifiche. Come vederle gratis e in chiaro su TV8

Sabato 30 giugno si disputano le qualifiche del GP d’Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Caccia aperta alla pole position sul circuito di Zeltweg dove scattare davanti è fondamentale per difendersi al meglio dagli attacchi degli avversari e imprimere il proprio ritmo. Si definisce la griglia di partenza e i piloti si daranno battaglia per la migliore casella possibile.

Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia per quanto espresso nelle prove libere ma la concorrenza è spietata e il Campione del Mondo non può dormire sonni tranquilli. Il britannico della Mercedes dovrà stare attento al compagno di squadra Valtteri Bottas ma anche a Sebastian Vettel che con la sua Ferrari può piazzare la zampata: ha lo stesso passo gara delle Frecce d’Argento, ora deve tirare fuori la magia anche sul giro secco.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale di Formula Uno. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi sabato 30 giugno.

SABATO 30 GIUGNO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Austria 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 19.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI