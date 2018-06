F1, GP Austria 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 30 giugno si disputano le qualifiche del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Zeltweg si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per l’attesissima gara di domani: si preannuncia una sessione particolarmente combattuta e avvincente con una lotta serratissima tra i grandi protagonista.

Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito per conquistare lo scatto al palo ma il britannico della Mercedes se la dovrà vedere anche col compagno di squadra Valtteri Bottas e con Sebastian Vettel: il tedesco della Ferrari è eccellente sul passo gara e proverà a fare saltare il banco anche nel time attack. Partire davanti è fondamentale al Red Bull Ring, le prime due curve e i due rettilinei possono fare subito la differenza. Le Red Bull e Kimi Raikkonen non sembrano invece essere in grado di lottare per le posizioni che contano.

Di seguito il calendario dettagliato, il programma completo e tutti gli orari delle qualifiche del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 30 GIUGNO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP AUSTRIA 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche del GP di Austria 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 19.00.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













