LIVE Canottaggio, Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA: inizia la corsa all’oro dell’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. Il programma odierno prevede le batterie di tutte le 6 specialità protagoniste in questa rassegna. Al termine ci saranno i ripescaggi del singolo pesi leggeri maschile.

9.45 Vince Valentina Rodini in 3’42″311, e va in finale con il Portogallo. Ai ripescaggi Slovenia ed Egitto.

9.40 Nel singolo pesi leggeri femminile sta per andare in acqua Valentina Rodini, con Slovenia, Egitto e Portogallo.

9.37 Vanno in finale Serbia e Grecia, ai ripescaggi Albania e Spagna.

9.30 Nella seconda seria Spagna, Serbia, Grecia ed Albania.

9.25 Rambaldi primo in 3’14″525, con lui in finale l’Egitto. Ai ripescaggi Monaco ed Algeria.

9.23 L’azzurro è in testa a metà gara.

9.20 Tocca ora a Luca Rambaldi nel singolo senior maschile. Con lui Algeria, Egitto e Monaco.

9.16 Tontodonati prima in 3’38″021, va in finale con la Croazia, Libano ai ripescaggi.

9.13 Nettamente in testa l’azzurra a metà gara.

9.05 Grecia e Spagna in finale, Egitto e Portogallo ai ripescaggi. Ora tocca a Kiri Tontodonati.

9.00 Tocca ora al singolo senior femminile. In acqua Portogallo, Egitto, Grecia e Spagna. Nella seconda serie Kiri Tontodonati per l’Italia.

8.56 Croazia e Portogallo in semifinale, Turchia ed Albania ai ripescaggi.

8.50 In partenza la terza serie con Turchia, Portogallo, Croazia ed Albania.

8.45 Vince Martino Goretti in 3’21″795 e passa in semifinale assieme alla Grecia, staccata di 1″790. Più indietri Spagna ed Egitto.

8.43 Goretti passa in testa ai 500 metri.

8.40 Tocca ora a Martino Goretti, contro Grecia, Spagna ed Egitto.

8.37 Slovenia e Tunisia in semifinale, Algeria e Macedonia ai recuperi.

8.30 Nella prima serie Slovenia, Macedonia, Tunisia ed Algeria.

8.25 Saranno tre le batterie del singolo pesi leggeri maschile. Nella seconda serie il nostro Martino Goretti.

