LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: mercoledì 13 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti, acquisti e vendite

Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 13 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (mercoledì 13 giugno): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 8.00.













11.49 ROMA – Non solo Bruno Fernandes, ma anche William Carvalho: sarebbero due gli obiettivi di mercato dei giallorossi in casa dello Sporting, con molti giocatori sul piede di partenza dopo l’aggressione subita dagli ultrà.

11.30 NAPOLI – Ad un passo l’arrivo di Stefan Lainer, terzino del Salisburgo: l’annuncio dopo le cessioni di Jorginho al City ed Hamsik al Tianjin. Lo afferma calciomercato.com.

11.11 GENOA – Il direttore generale rossoblù, Giorgio Perinetti ha dichiarato a fcinternews.it che sono in corso trattative tra il Grifone e l’Inter per i cartellini dei giovani Emmers e Radu.

10.52 INTER – Alessandro Antonello, amministratore delegato della società nerazzurra, ha tranquillizzato tutti i tifosi. Come riporta 90min.com, ha dichiarato: “Mauro Icarsi rinnoverà”. Smentito dunque il tanto vociferato scmbio con Higuain.

10.33 INTER – Alessandro Antonello: “Non mi piace parlare di un singolo calciatore come Nainggolan. Abbiamo una strategia. Ora però dobbiamo pensare al fair play finanziario”.

10.14 FIORENTINA – Pantaleo Corvino sarebbe ad un passo da Tomas Soucek, centrocampista ceco dello Slavia Praga. Sarebbe lui il sostituto ideale di Milan Badelj. Si attendono sviluppi a breve.

09.55 JUVENTUS – Fioocano le dichiarazioni di Marotta in tema mercato: “Golovin è più di un’ipotesi, mentre Cancelo è un pttimo giocatore, ma al momento non ci sono trattative in corso”.

09.36 JUVENTUS – Parla di mercato Beppe Marotta a gianlucadimarzio.com: “Higuain non ha mai chiesto di andare via, mentre per Emre Can siamo a buon punto”.

09.17 FIORENTINA – Diego Della Valle blinda Federico Chiesa: “Sta bene qui, dove deve andare?” Queste le parole riportate da FirenzeViola.it. Resta a bocca asciutta la Juventus.

08.58 ROMA – Secondo Sky Sport Justin Kluivert avrebbe firmato con la società giallorossa! Si attende l’ufficialità da parte del club capitolino, all’Ajax 15 milioni di euro più bonus.

08.43 INTER – Secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero già pronta un’offerta da 30 milioni di euro più una contropartita tecnica da decidere per il centrocampista belga della Roma Radja Nainggolan.

08.29 MILAN – Bomba griffata Corriere dello Sport: i rossoneri avrebbero proposto al Chelsea uno scambio che sarebbe clamoroso. A Milano arriverebbe Morata, mentrea Londra sbarcherebbe Donnarumma.

08.14 INTER – Il Bordeaux, secondo quanto scrive AgentiAnonimi.com, avrebbe rifiutato un’offerta dei nerazzurri per Malcom di 40 milioni di euro. Con i francesi nella scorsa stagione ha messo a segno 12 gol in 38 presenze.

