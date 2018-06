LIVE Calciomercato, tutte le trattative di oggi in DIRETTA: martedì 12 giugno. Gli aggiornamenti su tutti i movimenti, acquisti e vendite

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI LUNEDI’ 11 GIUGNO

Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 12 giugno dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

9.59 CHIEVO VERONA: Chievo interessato al portiere classe 1991 Colombi, che ha giocato l’ultima stagione al Carpi. Fatta invece per Djordevic, svincolato dalla Lazio: nelle prossime ore sosterrà le visite mediche. I veneti seguono anche Andreolli.

9.47 SPAL: Spal, per la porta è molto vicino Vanja Milinkovic-Savic, il fratello del centrocampista della Lazio, di proprietà del Torino.

9.34 FIORENTINA: Fiorentina su Brignola, l’attaccante classe 1999 di proprietà del Benevento si è messo in mostra in Serie A e ha mercato.

9.21 ATALANTA: All’Atalanta interessano i gioielli del Cittadella, che ha perso la semifinale playoff contro il Frosinone ma che nel corso della stagione ha messo in luce il difensore Varnier e l’attaccante Kouame.

9.05 SASSUOLO: Il Sassuolo pesca dal Benevento, o meglio: De Zerbi prova a portarsi Djimsiti (che è tornato all’Atalanta) e Djuricic, al momento svincolato.

8.58 GENOA: Il Genoa su Sandro, Pazzini può essere il rinforzo per l’attacco del Parma che si avvicina a Viviano e ci prova per Vainqueur.

8.49 SAMPDORIA: La Samp si avvicina a Sportiello e tratta la cessione di Torreira all’Arsenal.

8.37 JUVENTUS: La Juve non sta a guardare: anche i bianconeri seguono Moussa Dembelé del Tottenham, possibile incontro col club inglese per capire i margini di trattativa ed essere pronti in caso di eventuali partenze a centrocampo dove intanto si attende sempre Emre Can.

8.29 ATALANTA: l giovanissimo difensore Bettella (2000) passa all’Atalanta, Bastoni subito a Milano e dal Sassuolo può tornare Duncan.

8.18 ROMA: Justin Kluivert è atterrato a Fiumicino ed è pronto per fare le visite mediche con la Roma. Giallorossi che non si fermano: per il centrocampo si valuta Bruno Fernandes che ha risolto il contratto con lo Sporting e arriverebbe a zero. Primi approcci Inter-Roma per Nainggolan, si lavora per cercare un accordo che accontenti i giallorossi.

8.08 ROMA: La Gazzetta dello Sport apre con una notizia di mercato che riguarda Nainggolan: “Il Ninja dice sì all’Inter”. Secondo il quotidiano, il centrocampista belga sarebbe pronto a riabbracciare Spalletti, l’allenatore che lo ha valorizzato alla Roma.

