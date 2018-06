LIVE Calcio – Italia-Marocco, Giochi del Mediterraneo in DIRETTA: azzurri al debutto, serve una vittoria

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Marocco, sfida valida per il Gruppo B del torneo di calcio ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona (Spagna). La Nazionale Under 18 guidata da Daniele Franceschini non può permettersi passi falsi e deve conquistare subito la vittoria, visto che solo la prima classifica del girone passerà in semifinale. Gli azzurri si troveranno di fronte un avversario da non sottovalutare, visto che i marocchini sono i campioni in carica, ma possiedono sicuramente le qualità per conquistare i tre punti.

Appuntamento alle 10.00 per il calcio d'inizio.













