LIVE Brasile-Svizzera, DIRETTA Mondiali calcio: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Oggi domenica 17 giugno si gioca Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. La Seleção arriva a questa rassegna iridata come favorita assoluta per la conquista del titolo. La squadra allenata da Tite e trascinata in campo dalla stella Neymar è pronta a far vedere subito tutta la sua classe in questo torneo. Di fronte si troverà però un avversario ostico, visto che gli elvetici possono contare su una formazione solida e molto esperta.

La compagine carioca proverà a riscattare la delusione per la clamorosa sconfitta rimediata quattro anni fa in casa contro la Germania, che riuscì a prevalere con un incredibile 7-1 in semifinale. Sul fronte opposto, però, la Svizzera sembra attrezzata per imbrigliare l’armata brasiliana e cercherà di chiudere gli spazi e di imporre la propria fisicità contro un Brasile che stavolta sembra dotato anche di un assetto tattico decisamente equilibrato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e come seguire l’incontro.

DOMENICA 17 GIUGNO:

20.00 Brasile-Svizzera

BRASILE-SVIZZERA: DOVE VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Svizzera sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Diretta streaming su Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Laszlo Szirtesi / shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it