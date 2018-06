LIVE Basket, Italia-Croazia 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Il programma completo

Oggi giovedì 28 giugno si gioca Italia-Croazia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket maschile. A Trieste gli azzurri affronteranno la corazzata guidata dai fenomeni NBA Dario Saric e Bojan Bogdanovic, tornati in Nazionale per dare una mano importante ai propri compagni nella corsa verso la rassegna iridata. I ragazzi di Meo Sacchetti cercano una vittoria fondamentale per avvicinarsi alla Cina ma servirà davvero un colpaccio dopo aver già infilato quattro successi consecutivi nel torneo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Croazia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket maschile. Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2 e in diretta streaming su Sky Go.

GIOVEDI’ 28 LUGLIO:

20.45 Italia vs Croazia

ITALIA-CROAZIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 2. Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Credit: Ciamillo