LIVE Argentina-Nigeria in DIRETTA: Messi e Dybala si qualificano se…Tutti i possibili incroci e risultati

Oggi martedì 26 giugno si gioca Argentina-Nigeria, match valido per i Mondiali 2018. A San Pietroburgo (Russia) è la notte del dentro o fuori, l’Albiceleste è con le spalle al muro dopo aver conquistato un solo punto in due partite, gli schiaffoni presi dalla Croazia pesano su morale di Messi e compagni che però sono ancora in gioco e hanno ancora un’occasione per qualificarsi agli ottavi di finale. I sudamericani sono all’ultima spiaggia e non hanno alternative: devono battere la Nigeria e sperare contestualmente che l’Islanda non batta la Croazia con una differenza reti maggiori.

Gli uomini del discusso Sampaoli sono con l’acqua alla gola ma hanno un tasso tecnico di assoluto spessore con il quale possono seriamente puntare al passaggio del turno. Dall’altra parte, però, ci sono le agguerritissime Super Aquile che dopo aver sconfitto i Vichinghi hanno una ghiotta chance per continuare a sognare: potrebbe bastare un pareggio (salvo goleada dell’Islanda alla Croazia) per accedere agli ottavi di finale, una Nazione intera vuole crederci fino in fondo.

Una generazione di fenomeni come Messi, Dybala, Higuain non vuole sbagliare e proverà a invertire la rotta nel momento più complicato della recente storia calcistica del Paese. L’appuntamento è per martedì 26 giugno alle ore 20.00: Nigeria-Argentina si preannuncia spettacolare e davvero imperdibile, in diretta tv su Italia 1, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

L’ARGENTINA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI FINALE DEI MONDIALI SE…

– Batte la Nigeria e l’Islanda non sconfigge la Croazia.

– Batte la Nigeria e l’Islanda batte la Croazia ma con una differenza reti complessiva inferiore. Attualmente l’Albiceleste è a -3 (1 gol segnato) mentre i Vichinghi sono a -2 (1 gol segnato). In caso di medesima differenza reti si andrà a guardare il maggior numero di gol segnati. In caso di ulteriore parità conterà il fair play (clicca qui per saperne di più), poi eventualmente un sorteggio.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com