Lewis Hamilton, GP Francia 2018: “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione”

“Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: “Dobbiamo raccogliere il massimo in ogni gara. Sarà difficile superare la Ferrari ma la Mercedes ha il potenziale per essere più forte nella seconda parte di stagione“.

Hamilton ha poi commentato la vittoria di Fernando Alonso a Le Mans senza sbottonarsi più di tanto. “Ho letto la notizia. Sono felice per lui, è un grande pilota. A me non interessa la Tripla Corona“. Qualche parola in più, poi, il pilota britannico l’ha spesa per la notizia del passaggio della Red Bull alla motorizzazione Honda. “Fanno una grande macchina, sono una grande squadra e hanno le carte in regola per vincere il campionato. Fin qui gli è mancato il motore e credo che Honda voglia vincere, quindi potenzialmente possono essere vincenti“.













