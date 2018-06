Sebastian Vettel, GP Francia 2018: “È normale avere alti e bassi. Qui possiamo giocarci la vittoria”

Sebastian Vettel si presenta al Paul Ricard, sede del GP di Francia, come leader del Mondiale di F1. Il vantaggio è di un solo punto, ma quanto basta per esaltare i tifosi della Rossa. Il tedesco, però, tiene i piedi per terra, consapevole che la stagione è ancora lunga. “È un periodo positivo. Ora arriveranno tante gare ma fin qui abbiamo tre GP su sette e non è affatto male. Siamo stati competitivi nella maggior parte delle piste. Certo, ci sono stati alti e bassi ma è normale. Noi stiamo lavorando per fare in modo che siamo sempre più e sempre meno bassi“.

Cosa aspettarsi, quindi, dal weekend francese? “Non vedo ragioni per non dire che non saremo lì a giocarcela. È una pista nuova, io ci sono stato tempo fa e avevo girato sul tracciato corto. Ma siamo concentrati e se avremo un approccio simile a quello di Montreal allora potremo giocarci la vittoria“. In Francia torneranno le gomme Pirelli “modificate”, ma Vettel getta subito acqua sul fuoco. “A Barcellona è andata male ma già nei test del martedì dopo la gara abbiamo avuto risposte importanti. Qui non sappiamo cosa aspettarci perché abbiamo meno dati a disposizione“.

“Non posso parlare a loro nome, non credo sia possibile fare la differenza con un’evoluzione“, ha poi commentato Vettel la novità della power unit aggiornata portata qui dalla Mercedes. “Il motore non è tutto. A Barcellona hanno fatto la differenza anche grazie al carico aerodinamico. Vedremo quanto sarà grande il miglioramento. Nel corso dell’anno ci saranno tanti sviluppi e tutto può aiutare“.













