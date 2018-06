Kimi Raikkonen, GP Canada 2018: “Ricciardo più veloce in partenza, un weekend deludente”

Kimi Raikkonen ha disputato un anonimo GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Ferrari non è mai riuscito a essere in gara e ha chiuso con un sesto posto davvero poco soddisfacente: il pilota ha faticato a esprimere la guida dei giorni migliori, è andato in difficoltà in diverse circostanze, soprattutto in partenza quando ha subito il sorpasso da Dani Ricciardo.

Il compagno di squadra Sebastian Vettel ha vinto dominando dal primo all’ultimo metro, lo scandinavo non ha mai tenuto il passo dei migliori e anche dopo la sosta ai box non è riuscito a insidiare la quinta piazza di Lewis Hamilton. L’ex Campione del Mondo ha rilasciato delle amare dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Non credo di aver subito il sorpasso di Ricciardo a cause delle gomme (l’australiano montava le hypersoft, Raikkonen scattava con le ultrasoft, ndr), ho subito il sorpasso perché lui è stato più veloce. Non ho avuto problemi particolari durante lo sterzo. Questo è stato un weekend deludente, vedremo cosa riusciremo a fare nella prossima gara. Non ho avuto il nuovo motore ma non so se sia stato questo a condizionami“.













FOTOCATTAGNI