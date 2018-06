Karate, Giochi del Mediterraneo 2018: Michele Martina regala la quinta medaglia all’Italia, sfortunato Simone Marino

Si chiude con un oro e quattro bronzi l’avventura dell’Italia del karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Un bottino soddisfacente, che consolida la posizione di forza dell’Italia in ambito internazionale, un gruppo che dispone di talento e qualità per imporsi ad alti livelli anche in vista del biennio che conduce verso Tokyo 2020. La seconda ed ultima giornata dedicata al karate è stata impreziosita dalla medaglia di bronzo conquistata da Michele Martina, che nella categoria -84 kg è salito sul terzo gradino del podio al termine di un torneo che lo ha visto prevalere per hantei al primo turno contro il greco Tzanos e poi inciampare poco dopo con il macedone Jakupi, che ha prevalso 3-0.

Martina, però, non si è disunito e, dopo aver avuto accesso ai ripescaggi grazie all’approdo in finale di Jakupi, ha sconfitto 2-0 il bosniaco Muhovic e si è guadagnato il pass per la finale per il terzo posto contro il serbo Cvrkota, battuto per hantei al termine di un match entusiasmante che ha consentito all’azzurro di cingersi il collo con un fantastico bronzo. Martina, dunque, suggella un’annata straordinaria con un bronzo a Tarragona che fa il paio con l’oro conquistato agli Europei 2018 di Novi Sad.

Non è andata altrettanto bene a Simone Marino, che nella categoria +84 kg ha concluso la sua prova al quinto posto con due sconfitte amarissime. Battuto al primo incontro dall’algerino Daikhi Hocine, che ha piazzato il primo punto nel 4-4, è stato ripescato per la finale per il bronzo ed è rimasto vittima dello stesso meccanismo contro il macedone Arsovski, che ha effettuato il primo punto ed è salito sul terzo gradino del podio. Si è conclusa anzitempo, infine, l’avventura di Clio Ferracuti, sconfitta al primo turno per 4-3 dalla bosniaca Mirnesa. L’Italia del karate, quindi, torna a casa con l’oro di Silvia Semeraro nella categoria -68 kg e le medaglie di bronzo conquistate da Sara Cardin (-55 kg), Viola Lallo (-61 kg), Rabii Jandoubi (-75 kg) e Michele Martina (-84 kg), un bottino che conferma la profondità di un gruppo ricco di elementi di talento.

Di seguito, il riepilogo dei podi di giornata:

-84 kg M

1 Berat Jakupi (MKD)

2 Jessie Da Costa (FRA)

3 Michele Martina (ITA) e Ahmed Elmasry (EGY)

+84 kg M

1 Hocine Daikhi (ALG)

2 Ahmed Elasfar (EGY)

3 Zharko Arsovski (MKD) e Slobodan Bitevic (SRB)

+68 kg F

1 Nancy Garcia (FRA)

2 Eleni Chatziliadou (GRE)

3 Laura Palacio Gonzalez (ESP) e Meltem Hocaoglu (TUR)











Foto: Fijlkam